Два омича пострадали при обстреле на остановке в Москве

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Два омича пострадали при обстреле на остановке в МосквеРубрика: проиcшествия
17.09.2019 07:06
Фото с сайта Pixabay.com
Приезжих доставили в больницу с огнестрельными ранениями; возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Неизвестный обстрелял двух омичей на станции метро «Тимирязевская» в Москве. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По словам полицейских, неизвестный человек расстрелял из огнестрельного оружия двух молодых жителей Омска. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Один из омичей получил проникающее ранение глазного яблока, черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. У второго же диагностировали проникающие огнестрельные ранения мочки уха, живота и предплечья.
Сейчас в ГУ МВД по городу Москве возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также начали расследование, в ходе которого планируют раскрыть личность злоумышленника.
Напомним, 29 июля 2019 года труп ветерана обнаружили с огнестрельным ранением в Бердске.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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