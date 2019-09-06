Два омича пострадали при обстреле на остановке в Москве

Фото с сайта Pixabay.com

Приезжих доставили в больницу с огнестрельными ранениями; возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Неизвестный обстрелял двух омичей на станции метро «Тимирязевская» в Москве. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По словам полицейских, неизвестный человек расстрелял из огнестрельного оружия двух молодых жителей Омска. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Один из омичей получил проникающее ранение глазного яблока, черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. У второго же диагностировали проникающие огнестрельные ранения мочки уха, живота и предплечья.

Сейчас в ГУ МВД по городу Москве возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также начали расследование, в ходе которого планируют раскрыть личность злоумышленника.

Напомним, 29 июля 2019 года труп ветерана обнаружили с огнестрельным ранением в Бердске.