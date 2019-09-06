Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

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Авиакомпания S7 и «Сибирский антрацит» оказались в престижном топе; всего 10 организаций из Сибири попали в рейтинг издания.

Forbes опубликовал ежегодный список из 200 самых крупных частных компаний России. В перечне оказались организации из Новосибирска. Информация опубликована на официальной сайте издания.

«Сибирский антрацит» расположился на 61-й строчке с 162,1 миллиарда рублей выручки. Это крупнейший в России производитель металлургических углей и один из крупнейших в мире экспортёров антрацита.

Новосибирская компания S7 Airlines поднялась на 70-е место рейтинга с 145,1 млрд рублей. Организация входит в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы в авторитетном международном рейтинге Skytrax. Широкая маршрутная сеть позволяет людям путешествовать в 181 город в 26 странах мира.

Отметим, что со всей Сибири лишь 10 компаниям удалось попасть в престижный топ. Помимо новосибирских организаций, там оказались «Иркутская нефтяная компания» (43-е место с 193,9 млрд рублей выручки), томская «КДВ Групп» (77-е место с 132 млрд рублей), кемеровский «Стройсервис» (10-е место с 97,9 млрд рублей), барнаульская «Мария-Ра» (130-е место с 80 млрд рублей), новокузнецкий «Сибуглемет» (145-е место с 71,6 млрд рублей), «Кузбасская топливная компания» (147-е место с 68,5 млрд рублей), ханты-мансийский «Ютэйр» (158-е место с 58,5 млрд рублей) и кемеровский «СДС-Азот»(189-е место с 48,4 млрд рублей).

Напомним, в начале августа Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России.