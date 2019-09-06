Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

Фото с официального сайта аэропорта Томска

Шесть рейсов задерживаются с прибытием в аэропорт Томска; пять самолётов из Москвы, один из Симферополя.

Корректировку в работу томского аэропорта внесли погодные условия. Сразу шесть рейсов задерживаются с прибытием. А так как рейсы оборотные, соответственно, задерживается вылет из Томска. Пассажиры вынуждены менять свои планы.

По данным сайта flightradar24, четыре московских рейса задерживаются в связи с поздним вылетом самолётов. Так, рейс S7-817 из аэропорта Домодедово вылетел на 5 часов 20 минут позже: в 4:05 вместо 22:45. Его прибытие ожидается в Томске в 12:00. Два самолёта «Аэрофлота» – SU-1530 и SU-15-36, вылетели из Шереметьево вместо 23:15 и 0:55 в 1:40 и в 1:15 соответственно. Их прилёт в аэропорт назначения запланирован на 10:48 и 10:40. Самолёт авиакомпании «Победа» из Внуково вылетел не в 23:15, а в 3:42. Пассажиры прибудут в Томск в 11:30.

А рейсы U6-11 и N4-442 из Домодедово и Симферополя отправили на запасной аэродром в Толмачёво.

Напомним, 22 августа из-за утреннего тумана задерживались рейсы в Толмачёво и Богашёво.