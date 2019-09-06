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Как «трамвай имени Сергея Жукова» появился в Новосибирске

Рубрика: общество

16.09.2019 17:49

Фото Владимира Сараева

Новосибирский фотограф подружился с кумиром поколения 90-х благодаря фотосессии; событие привело к появлению «трамвая имени Сергея Жукова» в Новосибирске.

Легендарный певец из 90-х Сергей Жуков поздравил новосибирского фотографа Владимира Сараева с днём рождения. Сегодня, 16 сентября, персональное поздравление появилось в официальной группе «Сергей Жуков & Руки Вверх!» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудничество новосибирца переросло в дружбу благодаря фотосессии в 2015 году для обложки первого альбома братьев Жуковых. Тогда Владимир Сараев и знаменитые певцы планировали сделать что-то оригинальное, красивое и лиричное – соответствующее более «глубоким» текстам к песням в период позднего творчества солиста «Руки Вверх». 

«У нас с Сергеем хорошие приятельские, даже дружеские отношения – вчера мы списались, и он поздравил меня с праздником. Такие фотосессии уже стали традицией – периодически мы встречаемся в Москве или в Новосибирске, но это нельзя назвать фанатским архивом. Сергей Жуков – ценитель необычных фотографий, некоторые подаренные снимки висят у него дома. Один из таких снимков я делал в ностальгическом стиле: на старую плёнку, проявленную вручную и напечатанную на советской фотобумаге», – рассказал Сиб.фм Владимир Сараев.

Кадры с той фотосессии Жуковых попали на обложку альбома и стали узнаваемыми по всей стране, а через два года фотограф организовал фотовыставку в трамвае № 13.   

«Насколько я знаю, эта фотовыставка до сих пор осталась в одном из трамваев № 13. Месяц она провисела, и в трамвайном депо думали о том, чтобы её сдирать – но, по рассказам журналистов, директор "Горэлектротранспорта" сказал оставить. Кажется, этот вагон теперь неофициально называют "трамваем имени Сергея Жукова"», – сообщил Сиб.фм фотохудожник Владимир Сараев.

Напомним, 31 августа новосибирцы преобразили сквер за Оперным, а мэр пообещал установить здесь памятник трамваю № 13.

Никита Манько

Теги: трамвай знаменитости фотография выставки

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В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Как «трамвай имени Сергея Жукова» появился в Новосибирске

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Мужчина взорвал подъезд из-за неприятного запаха

сегодня 17:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

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В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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