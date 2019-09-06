Как «трамвай имени Сергея Жукова» появился в Новосибирске

Фото Владимира Сараева

Новосибирский фотограф подружился с кумиром поколения 90-х благодаря фотосессии; событие привело к появлению «трамвая имени Сергея Жукова» в Новосибирске.

Легендарный певец из 90-х Сергей Жуков поздравил новосибирского фотографа Владимира Сараева с днём рождения. Сегодня, 16 сентября, персональное поздравление появилось в официальной группе «Сергей Жуков & Руки Вверх!» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудничество новосибирца переросло в дружбу благодаря фотосессии в 2015 году для обложки первого альбома братьев Жуковых. Тогда Владимир Сараев и знаменитые певцы планировали сделать что-то оригинальное, красивое и лиричное – соответствующее более «глубоким» текстам к песням в период позднего творчества солиста «Руки Вверх».

«У нас с Сергеем хорошие приятельские, даже дружеские отношения – вчера мы списались, и он поздравил меня с праздником. Такие фотосессии уже стали традицией – периодически мы встречаемся в Москве или в Новосибирске, но это нельзя назвать фанатским архивом. Сергей Жуков – ценитель необычных фотографий, некоторые подаренные снимки висят у него дома. Один из таких снимков я делал в ностальгическом стиле: на старую плёнку, проявленную вручную и напечатанную на советской фотобумаге», – рассказал Сиб.фм Владимир Сараев.

Кадры с той фотосессии Жуковых попали на обложку альбома и стали узнаваемыми по всей стране, а через два года фотограф организовал фотовыставку в трамвае № 13.

«Насколько я знаю, эта фотовыставка до сих пор осталась в одном из трамваев № 13. Месяц она провисела, и в трамвайном депо думали о том, чтобы её сдирать – но, по рассказам журналистов, директор "Горэлектротранспорта" сказал оставить. Кажется, этот вагон теперь неофициально называют "трамваем имени Сергея Жукова"», – сообщил Сиб.фм фотохудожник Владимир Сараев.

Напомним, 31 августа новосибирцы преобразили сквер за Оперным, а мэр пообещал установить здесь памятник трамваю № 13.