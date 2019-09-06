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Колесо обозрения с пробегом до Мадрида продают в Новосибирске

Рубрика: общество

16.09.2019 19:19

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДК «КРУГ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В стоимость аттракционы входят пять тысяч лампочек и оборудование; общий пробег за пять лет мог превысить семь тысяч километров.   

Владельцы малого колеса обозрения на набережной Новосибирска решили продать аттракцион за 20 миллионов. Сегодня, 16 сентября объявление от красноярской компании появилось на «Авито».

Продавцом выступил Владимир Анатольевич из компании ООО «Круг», располагающейся в Красноярске. Само колесо продаётся в почти идеальном состоянии – с двусторонней иллюминацией, пятью тысячами лампочек, кабиной оператора,площадкой для посадки и высадки посетителей и так далее.

Колесо вмещает 80 человек в 20 кабинах, не требует фундамента и может быть перевезено на шести еврофурах. Владимир просит за него ровно 20 миллионов рублей.

Данное колесо обозрения было открыто в 2014 году и работало с 12:00 до 24:00 – в среднем это около 21 тысячи часов. По отзывам посетителей 35-метровое колесо обозрения делало круг за шесть минут, это почти 210 тысяч кругов. Общий пробег колеса составляет более 7,6 тысяч километров, что сравнимо с путешествием в Испанию на автомобиле – до Мадрида более 7,4 тысяч километров.

Напомним, 13 сентября сообщили о демонтаже продаваемого колеса на набережной.

 

 

 

Никита Манько

Теги: Авито продажи колесо обозрения

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Пожар на «Векторе» в Кольцово ликвидирован

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Отлов бездомных животных будут снимать на видео

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах

сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска прокомментировали последствия воскресного ливня

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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