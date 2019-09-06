Колесо обозрения с пробегом до Мадрида продают в Новосибирске

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДК «КРУГ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В стоимость аттракционы входят пять тысяч лампочек и оборудование; общий пробег за пять лет мог превысить семь тысяч километров.

Владельцы малого колеса обозрения на набережной Новосибирска решили продать аттракцион за 20 миллионов. Сегодня, 16 сентября объявление от красноярской компании появилось на «Авито».

Продавцом выступил Владимир Анатольевич из компании ООО «Круг», располагающейся в Красноярске. Само колесо продаётся в почти идеальном состоянии – с двусторонней иллюминацией, пятью тысячами лампочек, кабиной оператора,площадкой для посадки и высадки посетителей и так далее.

Колесо вмещает 80 человек в 20 кабинах, не требует фундамента и может быть перевезено на шести еврофурах. Владимир просит за него ровно 20 миллионов рублей.

Данное колесо обозрения было открыто в 2014 году и работало с 12:00 до 24:00 – в среднем это около 21 тысячи часов. По отзывам посетителей 35-метровое колесо обозрения делало круг за шесть минут, это почти 210 тысяч кругов. Общий пробег колеса составляет более 7,6 тысяч километров, что сравнимо с путешествием в Испанию на автомобиле – до Мадрида более 7,4 тысяч километров.

Напомним, 13 сентября сообщили о демонтаже продаваемого колеса на набережной.