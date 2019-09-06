Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

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В Новосибирске под суд пойдут двое мужчин, нажившихся на доверии предпринимателей; мошенники убеждали клиентов, что являются транспортной компанией, а сами просто продавали доверенные им грузы.

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении двух мужчин, объявивших себя транспортной компанией. Под видом перевозчиков мошенники брали грузы для доставки по России, после чего просто распродавали товар. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, под масками сотрудников логистической фирмы двое мужчин работали более года – с 2017 по 2018 годы. Объявления с предложением доставить грузы они размещали в интернете, затем по подложным документам заключали договоры на оказание услуг, после чего пропадали.

Своими действиями мошенники причинили ущерб на сумму порядка 12 миллионов рублей, их жертвами стали четыре предприятия.

Напомним, 3 июля Сиб.фм писал, как злоумышленники обманули мэрию Новосибирска на 800 тысяч рублей.