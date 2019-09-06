Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

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Мальчик попал под колёса автомобиля в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
16.09.2019 13:18
фото Владислава Савченкова
Водитель за рулём Toyota сбил школьника-велосипедиста; 13-летнего мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга.
В Ленинском районе Новосибирска автомобилист сбил подростка, который переезжал дорогу на велосипеде. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«Водитель 1991 года рождения за рулём Toyota Camry передвигался по улице Пермской, где допустил столкновение с 13-летним велосипедистом, который ехал из одного двора в другой. По предварительным данным, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга», – рассказал Владислав Савченков.
Напомним, ранее трёх человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области.
Никита Минин
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Лента новостей
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