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«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

Рубрика: общество

16.09.2019 13:07

фото с сайта pixabay.com

Семья из Кемерова вызвала спасателей, потому что кто-то закрыл их квартиру; дома был только пушистый кот.

Таинственное происшествие при участии хитроумного кота произошло в Кемерове. Об этом сообщает сайт службы спасателей города. 

Жители дома на Сосновом бульваре не смогли попасть домой по мистическим причинам. Им не удалось открыть дверь своей квартиры – её кто-то запер изнутри. Встревоженные сибиряки вызвали службу спасения.

Специалисты вскрыли дверь и обнаружили в помещении только рыжего пушистого кота, на которого и пало главное подозрение. В чём провинились хозяева и почему домашний питомец захотел выгнать их на улицу – остаётся неизвестным. 

Напомним, в конце августа котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: животные Кемеровская область

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сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

сегодня 13:18 Хроника 0 Коммент.

«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Алкоголь подорожает в России

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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