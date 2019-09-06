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«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире
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«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартиреРубрика: общество
16.09.2019 13:07
фото с сайта pixabay.com
Семья из Кемерова вызвала спасателей, потому что кто-то закрыл их квартиру; дома был только пушистый кот.
Таинственное происшествие при участии хитроумного кота произошло в Кемерове. Об этом сообщает сайт службы спасателей города.
Жители дома на Сосновом бульваре не смогли попасть домой по мистическим причинам. Им не удалось открыть дверь своей квартиры – её кто-то запер изнутри. Встревоженные сибиряки вызвали службу спасения.
Специалисты вскрыли дверь и обнаружили в помещении только рыжего пушистого кота, на которого и пало главное подозрение. В чём провинились хозяева и почему домашний питомец захотел выгнать их на улицу – остаётся неизвестным.
Напомним, в конце августа котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске.
Никита Минин
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