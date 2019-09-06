Мужчина убил мать троих детей за измену с братом

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Ревнивец застал женщину вместе с двоюродным братом; трое детей остались без родителей.

В бурятском селе Туран мужчина жестоко расправился со своей сожительницей, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. В ночь на 15 сентября местный житель застал женщину со своим двоюродным братом. Как рассказал мужчина, несколько дней он находился на свадьбе у родственников, однако неожиданно вернулся раньше.

Застав сожительницу со своим родственником, мужчина сразу напал на брата и начал наносить ему удары. Тот сумел отбиться от нападения и сбежать из дома, оставив женщину наедине с сожителем. Тогда злоумышленник переключился на сожительницу и начал жестоко избивать её табуретом. Подозреваемая в измене скончалась на месте от множественных травм головы и тела. После расправы ревнивый мужчина рассказал о содеянном соседу, который вызвал полицию.

Семья была на плохом счету у местных жителей – известно, что пара нигде не работала и злоупотребляла спиртным. Без родителей остались трое малолетних детей, живших в этом доме. Опеку над ними сейчас оформляют родственники погибшей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Максимальный срок, который может получить злоумышленник по этой статье, – 15 лет колонии.

Напомним, неделю назад в Новосибирске мужчина убил бывшую жену, после чего покончил с собой.