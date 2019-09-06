Мужчина взорвал подъезд из-за неприятного запаха

Фото ГУ МВД по Красноярскому краю

Жителю подъезда не нравился запах мусоропровода; в доме выбило стёкла, жителей эвакуировали.

Житель Красноярска вылил ведро бензина в мусоропровод, а затем бросил туда зажжённую спичку, сообщает краевое управление МВД России. Инцидент произошёл накануне в доме на улице Аральской. Житель подъезда решил прочистить мусоропровод, который распространял неприятный запах.

В результате произошёл сильный хлопок, из-за которого выбило стёкла и балконные рамы квартир на нескольких этажах. Также пострадали припаркованные рядом с домом автомобили. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели эвакуацию 37 человек – среди них трое детей.

Проводится следственная проверка по факту умышленного повреждения имущества жителей дома. Также следствие выясняет обстоятельства приобретения и хранения бензина.

Напомним, в июле в Омске взорвались несколько гаражей.