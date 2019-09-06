Мужчина взорвал подъезд из-за неприятного запаха

Лента новостейПредложить новость
Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»
При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы
Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Мужчина взорвал подъезд из-за неприятного запахаРубрика: проиcшествия
16.09.2019 17:16
Фото ГУ МВД по Красноярскому краю
Жителю подъезда не нравился запах мусоропровода; в доме выбило стёкла, жителей эвакуировали.
Житель Красноярска вылил ведро бензина в мусоропровод, а затем бросил туда зажжённую спичку, сообщает краевое управление МВД России. Инцидент произошёл накануне в доме на улице Аральской. Житель подъезда решил прочистить мусоропровод, который распространял неприятный запах.
В результате произошёл сильный хлопок, из-за которого выбило стёкла и балконные рамы квартир на нескольких этажах. Также пострадали припаркованные рядом с домом автомобили. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели эвакуацию 37 человек – среди них трое детей.
Проводится следственная проверка по факту умышленного повреждения имущества жителей дома. Также следствие выясняет обстоятельства приобретения и хранения бензина.
Напомним, в июле в Омске взорвались несколько гаражей.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»
При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы
Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Отставка Толоконского: как это было
Об утечках информации, отрицании и признании
Новости по теме
Популярное