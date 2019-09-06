Музыкальный инструмент китайских императоров продают в Новосибирске почти за один миллион рублей

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Музыкальный инструмент китайских императоров продают в Новосибирске почти за один миллион рублейРубрика: общество
17.09.2019 07:43
Фото с сайта avito.ru
Коллекционный струнный инструмент гуцинь 1910 года выставили на продажу; автор уточняет, что изделие сделано из дорогой древесины и хранилось в подходящих условиях.
Коллекционный струнный инструмент гуцинь продаёт новосибирец на сайте Avito.ru. Объявление корреспондент Сиб.фм изучил сегодня, 16 сентября.
Автор объявления уточнил, что инструмент изготовлен из пурпурной древесины, которая была заготовлена ещё в 1910 году. Струны инструмента изготовлены из шёлковых нитей. Хранилось изделие на сухом складе, идеально подходящем для этого. Также продавец рассказал, что гуцинь позволяет создавать тонкие и глубокие звуки.
Продавец готов отправить покупателю запись звучания гуциня, а также доставить инструмент в любой город России по личной договорённости. Однако автор объявления предпочёл бы передать его лично.
Напомним, в сентябре 2019 года Новосибирец продавал «сталинский» лимузин за 75 миллионов.
Дарья Мелехова
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