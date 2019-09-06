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Музыкальный инструмент китайских императоров продают в Новосибирске почти за один миллион рублей

Рубрика: общество

17.09.2019 07:43

Фото с сайта avito.ru

Коллекционный струнный инструмент гуцинь 1910 года выставили на продажу; автор уточняет, что изделие сделано из дорогой древесины и хранилось в подходящих условиях.

Коллекционный струнный инструмент гуцинь продаёт новосибирец на сайте Avito.ru. Объявление корреспондент Сиб.фм изучил сегодня, 16 сентября.

Автор объявления уточнил, что инструмент изготовлен из пурпурной древесины, которая была заготовлена ещё в 1910 году. Струны инструмента изготовлены из шёлковых нитей. Хранилось изделие на сухом складе, идеально подходящем для этого. Также продавец рассказал, что гуцинь позволяет создавать тонкие и глубокие звуки.

Продавец готов отправить покупателю запись звучания гуциня, а также доставить инструмент в любой город России по личной договорённости. Однако автор объявления предпочёл бы передать его лично.

Напомним, в сентябре 2019 года Новосибирец продавал «сталинский» лимузин за 75 миллионов.

 

 

Дарья Мелехова

Теги: Авито продажа Инструмент

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Самые грибные места в Новосибирской области

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

В новосибирской «Меге» эвакуировали посетителей

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Маршрутка с 20 пассажирами врезалась в столб и перевернулась

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Уходить в отпуск в России будут по-новому

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»

сегодня 09:43 Наука 0 Коммент.

Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

ДТП в Новосибирске парализовало движение на улице Большевистской

сегодня 08:47 Хроника 0 Коммент.

16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии

сегодня 08:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Самых недобросовестных производителей печенья назвали эксперты

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Шестилетняя девочка застряла в канализации в Омске

сегодня 07:26 Хроника 0 Коммент.

Два омича пострадали при обстреле на остановке в Москве

сегодня 07:06 Хроника 0 Коммент.

Топ-5 мест Новосибирска для посещения в последние тёплые дни

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

вчера 19:50 Экономика 0 Коммент.

Пожар на «Векторе» в Кольцове ликвидирован

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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