Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

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Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины НовосибирскаРубрика: экономика
16.09.2019 19:50
Фото из архива Сиб.фм
Дорожники вывели более 50 поливальных машин во время дождя в «чёрную пятницу»; странная с виду технология уборки оказалась выгоднее.
Экономия заставляет городские службы мыть дороги в дождь. Сегодня, 16 сентября в пресс-центре мэрии Новосибирска прокомментировали Сиб.фм технологию уборки улиц.
Поводом для запроса послужило удивление новосибирцев – поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в пятницу 13-го сентября. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии подтвердили, что на всех магистралях города в первую смену работали 22 поливальные машины, ещё 27 машин вышли во вторую смену.
«Мойка дорог во время дождя способствует более эффективному удалению с проезжей части мелкодисперсных загрязнений и грунтовых наносов, позволяет более качественно удалить с проезжей части пыль и жидкую грязь, так как дождь прибивает пыль, и размачивает грязь, а поливомоечная машина ее смывает и убирает с улиц. Это экономичнее и эффективнее, чем в солнечную погоду», – прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Напомним, 16 сентября мэр доложил о последствиях воскресного ливня в Новосибирске.
Никита Манько
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