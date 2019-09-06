3 балла
+16
63.83 70.67
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

сегодня 19:50 Экономика 0 Коммент.

Пожар на «Векторе» в Кольцово ликвидирован

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Отлов бездомных животных будут снимать на видео

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах

сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска прокомментировали последствия воскресного ливня

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

Рубрика: экономика

16.09.2019 19:50

Фото из архива Сиб.фм

Дорожники вывели более 50 поливальных машин во время дождя в «чёрную пятницу»; странная с виду технология уборки оказалась выгоднее.

Экономия заставляет городские службы мыть дороги в дождь. Сегодня, 16 сентября в пресс-центре мэрии Новосибирска прокомментировали Сиб.фм технологию уборки улиц.

Поводом для запроса послужило удивление новосибирцев – поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в пятницу 13-го сентября. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии подтвердили, что на всех магистралях города в первую смену работали 22 поливальные машины, ещё 27 машин вышли во вторую смену.

 «Мойка дорог во время дождя способствует более эффективному удалению с проезжей части мелкодисперсных загрязнений и грунтовых наносов, позволяет более качественно удалить с проезжей части пыль и жидкую грязь, так как дождь прибивает пыль, и размачивает грязь, а поливомоечная машина ее смывает и убирает с улиц. Это экономичнее и эффективнее, чем в солнечную погоду», – прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Напомним, 16 сентября мэр доложил о последствиях воскресного ливня в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: уборка Мэрия Новосибирска соцсети дождь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

сегодня 19:50 Экономика 0 Коммент.

Пожар на «Векторе» в Кольцово ликвидирован

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Отлов бездомных животных будут снимать на видео

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах

сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска прокомментировали последствия воскресного ливня

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
22.05.2018

Реставрация на миллион

Как памятники архитектуры и культуры выживают в ...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
14.05.2018

Сверхзадачи и сверхлюди

Сборная Новосибирской области по шахматам заво...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее
Image
02.11.2017

Умка без мамы

Чем «Умка» отличается от других школ и почему важна личность ушедш...

Читать далее

Новости по теме

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди вчера 20:16 Пять иномарок попали в массовое ДТП на Бердском шоссе вчера 10:36

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

Путин назначил известного следователя начальником новосибирской п...