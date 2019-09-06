Названа самая высокооплачиваемая вакансия России

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Названа самая высокооплачиваемая вакансия РоссииРубрика: общество
16.09.2019 08:20
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Вакансии с самой высокой зарплатой размещены в сети; откликнуться на предложения могут соискатели со всех регионов.
В министерстве труда назвали вакансии с самой высокой заработной платой. Первое место заняло предложение работы для механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобычи, сообщают «Известия». За такую работу предлагают заработную плату в 430 тысяч рублей в месяц.
На втором месте разместились сразу две вакансии с доходом в 330 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают начальнику участка угледобычи и пилоту воздушного судна.
В минтруда отметили, что вакансии размещены в сети и откликнуться на них могут жители всех регионов России.
Напомним, 10 сентября стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих.
Татьяна Картавых
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Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске
Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании
Comedy Club высмеял отношение чиновников и телевизионщиков к лесным пожарам в Сибири
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