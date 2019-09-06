Названа самая высокооплачиваемая вакансия России

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Вакансии с самой высокой зарплатой размещены в сети; откликнуться на предложения могут соискатели со всех регионов.

В министерстве труда назвали вакансии с самой высокой заработной платой. Первое место заняло предложение работы для механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобычи, сообщают «Известия». За такую работу предлагают заработную плату в 430 тысяч рублей в месяц.

На втором месте разместились сразу две вакансии с доходом в 330 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают начальнику участка угледобычи и пилоту воздушного судна.

В минтруда отметили, что вакансии размещены в сети и откликнуться на них могут жители всех регионов России.

Напомним, 10 сентября стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих.