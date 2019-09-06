Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

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Сопровождающий ребёнка просит около 330 рублей в час; рост спроса на такие услуги начался не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Новосибирск занял второе место в России по спросу на услуги провожатых для дошкольников и младшеклассников. Сегодня, 16 сентября, результаты исследования сервиса «Авито» появились в СМИ.

Спрос на услуги сопровождающих для детей вырос по России в семь раз, уверены авторы исследования. С началом нового учебного года спрос резко вырос в семи крупнейших городах страны. Наиболее популярна услуга в Москве – почти четверть от общего спроса, и в Санкт-Петербурге – более 19 % от общего спроса. Второе место рейтинга поделили Екатеринбург и Новосибирск, заняв 3 % от общего спроса. На третьем месте Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Казань – по 2 %.

Дороже всего в стране услуга по сопровождению ребёнка обойдётся новосибирцам – это стоит около 330 рублей в час. Самым дешёвым сопровождение стало в Волгограде – около 40 рублей в час. В среднем по России родителям нужно будет платить провожатым по 230 рублей в час.

Напомним, 12 сентября школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске.