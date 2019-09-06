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Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

Рубрика: экономика

16.09.2019 13:45

Фото с сайта pixabay.com

Сопровождающий ребёнка просит около 330 рублей в час; рост спроса на такие услуги начался не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Новосибирск занял второе место в России по спросу на услуги провожатых для дошкольников и младшеклассников. Сегодня, 16 сентября, результаты исследования сервиса «Авито» появились в СМИ.

Спрос на услуги сопровождающих для детей вырос по России в семь раз, уверены авторы исследования. С началом нового учебного года спрос резко вырос в семи крупнейших городах страны. Наиболее популярна услуга в Москве – почти четверть от общего спроса, и в Санкт-Петербурге – более 19 % от общего спроса. Второе место рейтинга поделили Екатеринбург и Новосибирск, заняв 3 % от общего спроса. На третьем месте Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Казань – по 2 %.

Дороже всего в стране услуга по сопровождению ребёнка обойдётся новосибирцам – это стоит около 330 рублей в час. Самым дешёвым сопровождение стало в Волгограде – около 40 рублей в час. В среднем по России родителям нужно будет платить провожатым по 230 рублей в час.

Напомним, 12 сентября школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: безопасность школа рейтинги дети

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сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

сегодня 13:18 Хроника 0 Коммент.

«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Алкоголь подорожает в России

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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