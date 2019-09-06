Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

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Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпанииРубрика: проиcшествия
16.09.2019 09:44
Фото с официальной страницы аэропорта Краснодар в социальной сети «ВКонтакте»
Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку авиационного происшествия в аэропорту Краснодара; самолёт коснулся взлётно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа.
В краснодарском аэропорту 14 июня 2019 года могла произойти трагедия. Boing-737-800 новосибирской авиакомпании «Глобус» коснулся хвостовой частью фюзеляжа взлётно-посадочной полосы. К счастью, никто из 170 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в настоящее время завершена проверка авиаинцидента. Как стало известно, самолёт совершал рейс по маршруту Домодедово – Краснодар. Пилоты допустили ряд ошибок и нарушили требования федеральных авиационных правил.
«По результатам расследования члены экипажа привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, командир экипажа и второй пилот привлечены к административной ответственности за действия, угрожающие безопасности полётов.
Напомним, 13 сентября стало известно, что транспортная прокуратура проверит действия авиакомпании «Сибирь», связанные с задержкой рейса Новосибирск – Симферополь.
Анатолий Якимов
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