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Отлов бездомных животных будут снимать на видео

Рубрика: общество

16.09.2019 16:59

фото с сайта pixabay.com

Минприроды опубликовало методические указания по обращению с животными без владельцев; эта работа должна выполняться более бережно.

Фиксирование на видеокамеру отлова животных станет обязательным для всех организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Орган разместил на своём официальном сайте методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных кошек и собак. Правительство уже утвердило документ. 

«…описано указание на необходимость гуманного обращения с животными, использования способов и методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания», – говорится в сообщении.

Новые требования позволят регулировать численность бездомных животных более безопасными и гуманными способами, а также обеспечат возможность возврата потерявшихся питомцев владельцам.

Напомним, 16 сентября стало известно, что строгий режим за искалеченную собаку дали в России. 

 

Никита Минин

Теги: собаки животные отлов

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сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Мужчина взорвал подъезд из-за неприятного запаха

сегодня 17:16 Хроника 0 Коммент.

Отлов бездомных животных будут снимать на видео

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

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В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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