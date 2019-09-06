Отлов бездомных животных будут снимать на видео

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Отлов бездомных животных будут снимать на видеоРубрика: общество
16.09.2019 16:59
фото с сайта pixabay.com
Минприроды опубликовало методические указания по обращению с животными без владельцев; эта работа должна выполняться более бережно.
Фиксирование на видеокамеру отлова животных станет обязательным для всех организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
Орган разместил на своём официальном сайте методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных кошек и собак. Правительство уже утвердило документ.
«…описано указание на необходимость гуманного обращения с животными, использования способов и методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания», – говорится в сообщении.
Новые требования позволят регулировать численность бездомных животных более безопасными и гуманными способами, а также обеспечат возможность возврата потерявшихся питомцев владельцам.
Напомним, 16 сентября стало известно, что строгий режим за искалеченную собаку дали в России.
Никита Минин
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