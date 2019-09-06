Пожар на «Векторе» в Кольцово ликвидирован

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Возгорание в центре вирусологии оперативно ликвидировано; угрозы для населения нет.

По предварительным данным, в момент возгорания в здании центра вирусологии и биотехнологии велись отделочные работы. Прибывшие на место пожарные расчёты оперативно потушили возгорание, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по Новосибирской области. Сотрудники противопожарной службы прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после вызова, комментирует МЧС.

В течение нескольких минут на месте уже находились 38 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники. Территория возгорания занимала 30 квадратных метров – известно, что взрыв произошёл на четвертом этаже здания.

От взрыва газо-воздушной смеси при отделочных работах пострадал один человек. Как сообщалось ранее, рабочий госпитализирован с ожогами второй и третьей степени. МЧС сообщает, что какой-либо угрозы для жителей нет.

Ранее Сиб.фм писал, что заместитель начальника по научной работе рассказала подробности возгорания на предприятии.