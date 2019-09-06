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Пожар на «Векторе» в Кольцово ликвидирован

Рубрика: общество, проиcшествия

16.09.2019 19:15

Фото Pixabay

Возгорание в центре вирусологии оперативно ликвидировано; угрозы для населения нет.

По предварительным данным, в момент возгорания в здании центра вирусологии и биотехнологии велись отделочные работы. Прибывшие на место пожарные расчёты оперативно потушили возгорание, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по Новосибирской области. Сотрудники противопожарной службы прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после вызова, комментирует МЧС. 

В течение нескольких минут на месте уже находились 38 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники. Территория возгорания занимала 30 квадратных метров – известно, что взрыв произошёл на четвертом этаже здания. 

От взрыва газо-воздушной смеси при отделочных работах пострадал один человек. Как сообщалось ранее, рабочий госпитализирован с ожогами второй и третьей степени. МЧС сообщает, что какой-либо угрозы для жителей нет. 

Ранее Сиб.фм писал, что заместитель начальника по научной работе рассказала подробности возгорания на предприятии.

Эмиль Фукс

Теги: пожар кольцово

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Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

сегодня 19:50 Экономика 0 Коммент.

Пожар на «Векторе» в Кольцово ликвидирован

сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Отлов бездомных животных будут снимать на видео

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах

сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска прокомментировали последствия воскресного ливня

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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