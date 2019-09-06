При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

На заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области депутаты поддержали изменения в закон по сохранению льгот у ветеранов труда, переезжающих за пределы региона.

Ветеранам труда Новосибирской области должны сохраняться положенные им льготы в случае переезда в другой регион. С таким предложением выступили члены комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области. На ближайшей сессии депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в закон Новосибирской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области».

Как пояснил министр труда и социальной защиты населения Новосибирской области Ярослав Фролов, звание «Ветеран труда» присваивается женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет. При этом женщины должны иметь общий трудовой стаж 35 лет, из которых 15 – на территории Новосибирской области, а мужчины – 40 лет, из которых 20 – в Новосибирской области.

Законом предусмотрены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Новосибирской области. Однако эта мера поддержки распространяется только на тех граждан, которые постоянно проживают в регионе.

«При смене ветераном труда Новосибирской области региона проживания указанные выплаты прекращаются. Изменения в закон направлены на сохранение за ветераном труда Новосибирской области права на ежемесячную денежную выплату», – отметил министр.

При этом, как напомнил присутствующим депутат Александр Семенюк, как правило, гражданин, переехавший в другой регион, уже не имеет возможности получить звание «Ветеран труда» из-за требований к стажу.

В свою очередь председатель комитета Игорь Гришунин отметил, что обращения ветеранов в связи с лишением их льгот исчисляются сотнями.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы сохранить социальные льготы за категориями ветеранов труда Новосибирской области. Люди это заслужили», – акцентировал Игорь Гришунин.

В результате члены комитета проголосовали за рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Закона Новосибирской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области"» на сессии Законодательного собрания для утверждения в первом чтении.

Напомним, в конце июля Игорь Гришунин прокомментировал новый порядок выплат детских пособий.