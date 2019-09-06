Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

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Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвкеРубрика: проиcшествия
16.09.2019 11:54
фото пресс-службы прокуратуры Красноярского края
Пожар унёс жизни восьми человек, в том числе четверых детей; предварительная причина – замыкание в электропроводке.
Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов погиб при пожаре в Красноярске вместе со своей семьёй и семьёй своей сестры. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Как ранее сообщал Сиб.фм, возгорание в одной из квартир пятиэтажки произошло в ночь с 15 на 16 сентября. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. По предварительной версии, причиной трагедии стало замыкание в электропроводке.
К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.
Напомним, 15 сентября произошли два взрыва в жилых домах в Сибири.
Никита Минин
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