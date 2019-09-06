Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

фото пресс-службы прокуратуры Красноярского края

Пожар унёс жизни восьми человек, в том числе четверых детей; предварительная причина – замыкание в электропроводке.

Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов погиб при пожаре в Красноярске вместе со своей семьёй и семьёй своей сестры. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Как ранее сообщал Сиб.фм, возгорание в одной из квартир пятиэтажки произошло в ночь с 15 на 16 сентября. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. По предварительной версии, причиной трагедии стало замыкание в электропроводке.

К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

Напомним, 15 сентября произошли два взрыва в жилых домах в Сибири.