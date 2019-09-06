Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

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Новосибирская область попала в число 10 субъектов страны, где расходы населения на услуги ЖКХ оказались минимальными; за коммуналку жители платят в среднем 2658 рублей в месяц.

Аналитики агентства «РИА Рейтинг» выяснили, сколько денег ежемесячно тратят жители России на жилищно-коммунальные услуги; на основании этих данных составлен рейтинг регионов с самыми высокими и низкими расходами за коммуналку. Об этом сообщается на сайте ria.ru.

По данным исследования, Новосибирская область попала в первую десятку субъектов с минимальными расходами на ЖКХ, заняв восьмую строчку. В среднем житель региона платит за свет, воду, тепло и прочие блага 2658 рублей. То есть примерно 7,6 % от своих доходов.

На первых позициях рейтинга – Дагестан и Ингушетия, где за коммуналку люди отдают меньше 5 % от семейных бюджетов. В абсолютных цифрах это 2445 рублей.

Больше всего за услуги ЖКХ платят на Камчатке и Колыме – около 10 тысяч рублей ежемесячно. Там коммуналка съедает примерно 15 % доходов жителей.

Также аналитики отметили, что в целом по России жители отдают за ЖКХ 4385 рублей в месяц. По расчётам экспертов «РИА Новости», по сравнению с 2017 годом показатель вырос на 4 %.

Наполним, 1 августа Сиб.фм писал, что новосибирцы увязли в долгах за ЖКХ.