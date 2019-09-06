Самых недобросовестных производителей печенья назвали эксперты

Фото с сайта Pixabay.com

Специалисты Роскачества проверили печенье различных марок; исследователи назвали бренды, состав которых не соответствует действительности.

Эксперты Роскачества проверили пять марок печенья со вкусом топлёного молока и выяснили, какие недостатки есть у каждой из них. Выводы специалистов были опубликованы на канале Роскачества на сервисе Яндекс.Дзен.

В список вошли «Семейка ОЗБИ», «Аккорд», «Любятово», «РотФронт» и «Первым делом».

При исследовании состава печенья «Семейка ОЗБИ» с изюмом специалисты пришли к выводу, что оно не отвечает требованиям к продуктам питания для детей, однако на упаковке указано, что продукт предназначен именно для них.

В мучном изделии «Аккорд» со вкусом топлёного молока доля жирных кислот превышает допустимую, а также в составе не обнаружено топлёное молоко, указанное на упаковке.

В продуктах брендов «Любятово» и «Первым делом» со вкусом топлёного молока, а также в печенье под названием «Коровка» от «РотФронт» также слишком низкое содержание топлёного молока. В некоторых случаях указанный продукт отсутствует. По этой причине некорректно указывать, что печенье имеет вкус этого напитка.

Напомним, в августе 2019 года Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы.