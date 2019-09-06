Самых недобросовестных производителей печенья назвали эксперты

Лента новостейПредложить новость
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Самых недобросовестных производителей печенья назвали экспертыРубрика: общество
17.09.2019 08:07
Фото с сайта Pixabay.com
Специалисты Роскачества проверили печенье различных марок; исследователи назвали бренды, состав которых не соответствует действительности.
Эксперты Роскачества проверили пять марок печенья со вкусом топлёного молока и выяснили, какие недостатки есть у каждой из них. Выводы специалистов были опубликованы на канале Роскачества на сервисе Яндекс.Дзен.
В список вошли «Семейка ОЗБИ», «Аккорд», «Любятово», «РотФронт» и «Первым делом».
При исследовании состава печенья «Семейка ОЗБИ» с изюмом специалисты пришли к выводу, что оно не отвечает требованиям к продуктам питания для детей, однако на упаковке указано, что продукт предназначен именно для них.
В мучном изделии «Аккорд» со вкусом топлёного молока доля жирных кислот превышает допустимую, а также в составе не обнаружено топлёное молоко, указанное на упаковке.
В продуктах брендов «Любятово» и «Первым делом» со вкусом топлёного молока, а также в печенье под названием «Коровка» от «РотФронт» также слишком низкое содержание топлёного молока. В некоторых случаях указанный продукт отсутствует. По этой причине некорректно указывать, что печенье имеет вкус этого напитка.
Напомним, в августе 2019 года Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
В поисках санкционки
На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...
Новости по теме
Популярное