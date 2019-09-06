Шестилетняя девочка застряла в канализации в Омске

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Шестилетняя девочка застряла в канализации в ОмскеРубрика: проиcшествия
17.09.2019 07:26
Фото из группы «МЧС Омск» в социальной сети «ВКонтакте»
Ребёнок угодил коленкой в решетку ливневой канализации; мать девочки не смогла справиться своими силами и вызвала спасателей.
Шестилетняя девочка оступилась и попала коленкой в решётку ливнёвки. Несчастный случай произошёл вчера, 16 сентября, в посёлке Амурском Омской области. Информация об этом появилась в группе «МЧС Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Мать ребёнка не смогла самостоятельно вытащить ногу дочери из канализации и вызвала спасателей.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и с помощью гидравлических ножниц разжали прутья ливнёвки. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что с начала года не менее 630 человек были спасены сотрудниками омской пожарно-спасательной службы.
Напомним, 13 сентября 2019 года новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире.
Дарья Мелехова
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