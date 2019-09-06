Сын порезал и изнасиловал пожилого отца

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Сын порезал и изнасиловал пожилого отцаРубрика: проиcшествия
16.09.2019 16:23
фото с сайта pixabay.com
Житель Кубани надругался над своим отцом; мужчина остался жив после нападения сына.
Преступление произошло в одной из станиц Кубани 14 сентября. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД, мужчина напал с ножом на своего пожилого отца, а после изнасиловал его палкой.
Молодой человек пришел в гости к родственнику. В ходе общения между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник взял со стола нож и несколько раз ударил своего отца. На этом сын не остановился – почти потерявшего сознание мужчину тот вынес на улицу и изнасиловал палкой.
Несмотря на тяжёлые травмы, пострадавший выжил – сейчас отец нападавшего находится в одной из больниц. Сын пришёл в полицию спустя два дня и признался в содеянном. Выяснилось, что ранее мужчина имел проблемы с законом – подозреваемый устраивал дебош на улице в пьяном состоянии.
Напомним, в июле мужчина убил своего отца табуретом в Красноярском крае.
Эмиль Фукс
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