Сын порезал и изнасиловал пожилого отца

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Житель Кубани надругался над своим отцом; мужчина остался жив после нападения сына.

Преступление произошло в одной из станиц Кубани 14 сентября. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД, мужчина напал с ножом на своего пожилого отца, а после изнасиловал его палкой.

Молодой человек пришел в гости к родственнику. В ходе общения между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник взял со стола нож и несколько раз ударил своего отца. На этом сын не остановился – почти потерявшего сознание мужчину тот вынес на улицу и изнасиловал палкой.

Несмотря на тяжёлые травмы, пострадавший выжил – сейчас отец нападавшего находится в одной из больниц. Сын пришёл в полицию спустя два дня и признался в содеянном. Выяснилось, что ранее мужчина имел проблемы с законом – подозреваемый устраивал дебош на улице в пьяном состоянии.

Напомним, в июле мужчина убил своего отца табуретом в Красноярском крае.