Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в Новосибирске

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Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в НовосибирскеРубрика: общество
16.09.2019 20:48
Скриншот с канала YouTube
Брутальный седовласый мужчина превратил поездку на автобусе в небольшую «вечеринку»; танцор в возрасте уступил место бабушке.
Новосибирец Максим Бойчук обнаружил местного «техно-викинга» на остановке в Академгородке. Сегодня, 16 сентября видео «Танцор на остановке» появилось на YouTube.
Герой видеоролика – седой мужчина в брутальной одежде привлёк внимание пассажиров автобуса №8 «Цветной проезд – Вокзал Новосибирск-Главный» 14 сентября. Седовласый бородатый мужчина в бандане, брутальных ботинках, одежде для леса и стильных очках танцевал под музыку в телефоне, активно жестикулируя в позе «журавля». Заняв место в автобусе, меломан продолжил наслаждаться музыкой и танцевать уже сидя.
«Хоть и может кому-то показаться со стороны его поведение смешным, но я в целом его поддерживаю. Он вот постоянно в движении находится, а это очень полезно для организма. Результат его образа жизни на лицо — в отличной физической форме. Он, кстати, даже уступил место бабушке в автобусе. Так что в душе он молод, однозначно», – рассказал Сиб.фм автор видео Максим Бойчук.
Танец и образ мужчины напомнил известный мем с «техно-викингом», с которым до сих пор принято сравнивать подобные перформансы в соцсетях.
Напомним, новосибирец рассказал, как «трамвай имени Сергея Жукова» появился в Новосибирске.
Никита Манько
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