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Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в Новосибирске

Рубрика: общество

16.09.2019 20:48

Скриншот с канала YouTube

Брутальный седовласый мужчина превратил поездку на автобусе в небольшую «вечеринку»; танцор в возрасте уступил место бабушке.

Новосибирец Максим Бойчук обнаружил местного «техно-викинга» на остановке в Академгородке. Сегодня, 16 сентября видео «Танцор на остановке» появилось на YouTube.

Герой видеоролика – седой мужчина в брутальной одежде привлёк внимание пассажиров автобуса №8 «Цветной проезд – Вокзал Новосибирск-Главный» 14 сентября. Седовласый бородатый мужчина в бандане, брутальных ботинках, одежде для леса и стильных очках танцевал под музыку в телефоне, активно жестикулируя в позе «журавля». Заняв место в автобусе, меломан продолжил наслаждаться музыкой и танцевать уже сидя.

«Хоть и может кому-то показаться со стороны его поведение смешным, но я в целом его поддерживаю. Он вот постоянно в движении находится, а это очень полезно для организма. Результат его образа жизни на лицо — в отличной физической форме. Он, кстати, даже уступил место бабушке в автобусе. Так что в душе он молод, однозначно», – рассказал Сиб.фм автор видео Максим Бойчук.

Танец и образ мужчины напомнил известный мем с «техно-викингом», с которым до сих пор принято сравнивать подобные перформансы в соцсетях. 

Напомним, новосибирец рассказал, как «трамвай имени Сергея Жукова» появился в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: пенсионеры юмор танцы видео

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В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Отлов бездомных животных будут снимать на видео

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах

сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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