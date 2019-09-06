Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в Новосибирске

Скриншот с канала YouTube

Брутальный седовласый мужчина превратил поездку на автобусе в небольшую «вечеринку»; танцор в возрасте уступил место бабушке.

Новосибирец Максим Бойчук обнаружил местного «техно-викинга» на остановке в Академгородке. Сегодня, 16 сентября видео «Танцор на остановке» появилось на YouTube.

Герой видеоролика – седой мужчина в брутальной одежде привлёк внимание пассажиров автобуса №8 «Цветной проезд – Вокзал Новосибирск-Главный» 14 сентября. Седовласый бородатый мужчина в бандане, брутальных ботинках, одежде для леса и стильных очках танцевал под музыку в телефоне, активно жестикулируя в позе «журавля». Заняв место в автобусе, меломан продолжил наслаждаться музыкой и танцевать уже сидя.

«Хоть и может кому-то показаться со стороны его поведение смешным, но я в целом его поддерживаю. Он вот постоянно в движении находится, а это очень полезно для организма. Результат его образа жизни на лицо — в отличной физической форме. Он, кстати, даже уступил место бабушке в автобусе. Так что в душе он молод, однозначно», – рассказал Сиб.фм автор видео Максим Бойчук.

Танец и образ мужчины напомнил известный мем с «техно-викингом», с которым до сих пор принято сравнивать подобные перформансы в соцсетях.

Напомним, новосибирец рассказал, как «трамвай имени Сергея Жукова» появился в Новосибирске.