Топ-5 мест Новосибирска для посещения в последние тёплые дни

Фото с сайта Новосибирского зоопарка, архив Сиб.фм

В Новосибирске – бабье лето. Нужно успеть насладиться последними тёплыми днями до наступления холодов. Журналисты Сиб.фм составили рейтинг парков, скверов и других городских достопримечательностей, где можно с пользой провести время.

5. Заельцовский парк.

Один из старейших парков в Новосибирске. Работы по его благоустройству начались в 1931 году, а уже 1 июня 1932 года он был торжественно открыт. Вначале это был просто сосновый бор, куда любили приходить горожане. Постепенно его благоустроили: проложили дорожки, поставили аттракционы, детский городок, облагородили прибрежную зону.

В последние годы отдых в Заельцовском парке становится всё популярнее. Здесь регулярно проводятся различные праздники и фестивали. Например, Сиб.фм 27 июля организовал проведение «Пикник Феста», на котором присутствовали несколько тысяч горожан.

В парке можно найти развлечения на любой вкус. В тёплое время года здесь можно взять в прокат велосипед, роликовые коньки или даже веломобиль. Зимой – лыжи, санки, коньки и тьюбы. Также здесь можно арендовать беседки с мангалом, рассчитанные на любую компанию.

Для удобства посетителей в парке размещена удобная навигация, а в вечернее время дорожки освещаются. Кроме того, здесь работают верёвочный парк «Слабо», пейнтбольный клуб, этнопарк «Территория Сибирь».

Добраться до Заельцовского парка можно на автобусе № 95 или маршрутными такси № 19, № 25, № 28; либо на такси.

Руководство парка обращается к отдыхающим с просьбой соблюдать чистоту и порядок, а также не приезжать с домашними животными.

4. Ботанический сад

В этом году Ботанический сад отмечает 55-летний юбилей. Хотя заниматься изучением растений ботаники Новосибирска начали ещё в 1946 году. Почти 20 лет потребовалось для того, чтобы убедить руководство города выделить участок площадью около одного гектара в районе Академгородка.

Ботанический сад не только привлекает посетителей, но и является одним из крупнейших научных центров. Круглогодично здесь готовят квалифицированные кадры. С момента основания на территории ботанического сада построены оранжереи, лаборатории, подсобные и производственные помещения, склады и теплицы.

На территории Ботанического сада растёт несколько тысяч уникальных растений. Только в оранжереях – 3000 представителей тропиков и субтропиков, около 400 видов в дендрарии и лесопарковой зоне. Учёные создали необычный «Сад непрерывного цветения», в экспозиции которого участвуют более 520 различных цветов. Кроме того, сотрудники уделяют большое внимание редким и исчезающим растениям. К сожалению, их посетители видеть не могут.

Посетители обращают внимание, что в Ботаническом саду за каждым растением бережно ухаживают. Если вы соберётесь посетить это место, обязательно возьмите с собой воду и еду, так как на территории нет кафе. Зато скамеек очень много. Кроме того, здесь работает цветочный магазин. Вы можете не только купить цветы, но и получить квалифицированную консультацию по уходу за растением для дома или сада.

Добраться до Ботанического сада можно пешком от остановки «Морской бульвар» до которого из центра Новосибирска ходят автобус № 8 и маршрутные такси № 15 (от метро «Площадь Маркса») и № 35 (метро «Речной вокзал»). Также можно доехать пригородными электропоездами Черепановского направления до станции Береговая, а оттуда пройти 2,5 километра.

3. Центральный парк культуры и отдыха

Ещё один из старейших парков, расположенный в самом центре города. Здесь хорошо отдыхать всей семьёй. В настоящее время в парке проводится реконструкция. Не так давно открыли светомузыкальный фонтан. Деньги на его строительство были выделены не только из областного и городского бюджетов, но и ПАО Сбербанк. Как ранее сообщал Сиб.фм, по замыслу городской администрации, все точки общепита будут вынесены за пределы парка. Также снизится количество аттракционов. Это должна быть настоящая зона отдыха, где можно приятно провести время.

До реконструкции парка это было излюбленное место новосибирских танцоров и последователей здорового образа жизни. Летом здесь регулярно проводились мастер-классы по танцам, йоге и другим активным занятиям. Также здесь есть аллеи, на которых в выходные дни проводятся шахматные баталии. А зимой прямо на дорожках центрального парка заливают каток. У любителей конькобежного спорта и фигурного катания появляется возможность кататься под открытым небом на площади более 10 гектаров. Это, пожалуй, один из самых больших катков за Уралом. Кроме того, центральный парк можно назвать культурным центром города. Только на территории ЦПКиО расположен Новосибирский музыкальный и кукольный театры. В пешей доступности находятся НОВАТ, театр «Глобус», «Красный факел», театр Афанасьева, классический театр.

Вместе с Первомайским сквером, сквером за театром оперы и балета, Центральный парк культуры и отдыха являются зелёными лёгкими Новосибирска.

До парка не составит труда дойти пешком от станции метро «Площадь Ленина» (одна из транспортных развязок). Кроме того, напротив парка останавливаются трамвай № 13, автобус № 95, маршрутное такси № 2 и троллейбус № 36.

2. Михайловская набережная

Любимое место для прогулок не только у новосибирцев, но и у гостей города. Здесь просто приятно гулять. В летнее время от реки Оби веет прохладой. Набережная неоднократно перестраивалась и реконструировалась. Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству уже третьего этапа. За два предыдущих года набережная заметно преобразилась. Появились удобные спуски, в том числе и для маломобильных пешеходов, велодорожки, сцена.

А буквально в августе на Михайловской набережной открылось самое большое колесо обозрения за Уралом. Как ранее сообщал Сиб.фм его высота составляет 70 метров.

Кроме того на набережной работают и другие аттракционы, а также музей истории Новосибирска. Кроме того, здесь расположено несколько интересных арт-объектов и памятников.

Михайловская набережная примыкает к речному вокзалу, откуда летом можно совершить увлекательные прогулки по реке Оби. Зимой здесь заливают каток и строят ледовый городок с самыми разнообразными скульптурами из снега и льда.

Михайловская набережная располагается в оживлённом транспортном узле. Здесь расположена станция метро «Речной вокзал». Рядом остановка трамвая № 13, здесь проходит множество маршрутов автобусов и троллейбусов, связывающих центр города с Академгородком, Бердском, левобережной частью.

1. Зоопарк

Самым любимым местом отдыха новосибирцев является зоопарк. В новом месте он был открыт в 1993 году. И в течение шести лет – по 1999 год – в Новосибирске было два царства зверей. Старый располагался на месте нынешних торговых центров «Галерея Новосибирск» и «Юпитер».

История Новосибирского зоопарка начинается в 1937 году, когда на станции юных натуралистов была образована секция животных. Спустя 10 лет в конце лета в центре города появился зоосад, в котором было 54 вида млекопитающих и птиц.

Современный зоопарк расположен в сосновом бору. Животные чувствуют себя уютно. Неслучайно каждую весну у многих обитателей появляется потомство. Для маленьких посетителей сотрудники зоопарка регулярно организуют тематические дни.

На территории зоопарка расположено множество кафе, в которых можно утолить голод или жажду. Также здесь очень много самых разнообразных малых скульптурных форм. Чтобы посетители легко нашли дорогу, вдоль дорожек поставлены указатели и карты зоопарка. Но самый приятный бонус расположен в… дуплах возле Лебединого озера. Там есть розетки для подзарядки гаджетов.

На территории зоопарка работают «Динопарк», дельфинарий, «Дом вверх дном» и другие интересные аттракционы.

До зоопарка можно добраться на троллейбусах № 2 и № 24, автобусе № 95, маршрутных такси № 11, № 28, № 9, № 19, № 25, № 28, № 30, № 73. А в летнее время на поезде детской железной дороги.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал топ-5 самых молодых губернаторов Сибири.