Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

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Две машины столкнулись на трассе в Искитимском районе; есть пострадавшие.

Лобовое ДТП произошло сегодня утром в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, авария случилась в 07:40. Столкнулись седан Ford Focus и ВАЗ-2107. Три человека пострадали в ДТП, в настоящее время они находятся в больнице. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщают, что виновником столкновения стал водитель седана, который выехал на полосу встречного движения.

Напомним, 15 сентября пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске.