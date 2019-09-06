Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

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Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
16.09.2019 10:18
видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Две машины столкнулись на трассе в Искитимском районе; есть пострадавшие.
Лобовое ДТП произошло сегодня утром в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, авария случилась в 07:40. Столкнулись седан Ford Focus и ВАЗ-2107. Три человека пострадали в ДТП, в настоящее время они находятся в больнице. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Очевидцы сообщают, что виновником столкновения стал водитель седана, который выехал на полосу встречного движения.
Напомним, 15 сентября пожарный автомобиль отправил в больницу водителя и пассажира легковушки в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске
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