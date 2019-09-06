3 балла
+20
64.47 71.53
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

сегодня 13:18 Хроника 0 Коммент.

«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Алкоголь подорожает в России

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Рубрика: общество

16.09.2019 14:33

фото профиля «Новости шоубизнеса» в Instagram

Врачи диагностируют у актрисы полиорганную недостаточность и пневмонию; артистка по-прежнему находится в коме.

Состояние здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» вызывает серьёзные опасения у врачей: у неё развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Как пишут в социальных сетях, пневмония возникла как осложнение из-за подключения актрисы к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

Ранее Сиб.фм сообщал, что московская больница прекратила интенсивное лечение Анастасии. До этого частная польская клиника тоже не смогла помочь звезде отечественных сериалов. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга.

Рядом с постелью Заворотнюк постоянно находятся её муж Пётр Чернышёв и мать актрисы. 

Напомним, 14 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга.

 

Никита Минин

Теги: медицина кино рак

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

сегодня 14:45 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

сегодня 13:18 Хроника 0 Коммент.

«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Алкоголь подорожает в России

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.09.2019

События выходных: модели на рынке и демоны в метро

Как не проспать выходные и культурно сходить на рыно...

Читать далее
Image
05.09.2019

События выходных: день выборов и холм ужасов

Как не пр...

Читать далее
Image
30.08.2019

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...

Читать далее
Image
23.08.2019

События выходных: первый снег и трио фестивалей

Как...

Читать далее
Image
16.08.2019

События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь

Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...

Читать далее
Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее

Новости по теме

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов» вчера 07:21 «Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы 14.09.2019 Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга 14.09.2019

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

Путин назначил известного следователя начальником новосибирской п...