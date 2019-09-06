У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

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Врачи диагностируют у актрисы полиорганную недостаточность и пневмонию; артистка по-прежнему находится в коме.

Состояние здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» вызывает серьёзные опасения у врачей: у неё развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Как пишут в социальных сетях, пневмония возникла как осложнение из-за подключения актрисы к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Сиб.фм сообщал, что московская больница прекратила интенсивное лечение Анастасии. До этого частная польская клиника тоже не смогла помочь звезде отечественных сериалов. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга.

Рядом с постелью Заворотнюк постоянно находятся её муж Пётр Чернышёв и мать актрисы.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга.