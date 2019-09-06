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Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

Рубрика: общество, наука

16.09.2019 09:55

фото с сайта pixabay.com

Стало известно, почему люди набирают вес к старости; исследование продолжалось 13 лет.

Эксперты назвали причину, по которой некоторые люди в определённом возрасте склонны к полноте. Результаты исследования появились на сайте Каролинского института в Стокгольме. 

Учёные задались вопросом, почему с возрастом люди набирают вес, даже если они занимаются спортом и не едят жирную пищу. Тестирования показали, что к увеличению массы тела приводит замедление липидного обмена.

Исследования длились на протяжении 13 лет, в них приняли участие 54 человека. У всех добровольцев с возрастом было замечено снижение скорости обмена липидов, что приводило к увеличению веса на 20 %. И это не могли исправить ни ведение здорового образа жизни, ни изнурительные диеты.

Учёные отмечают, что данное открытие поможет в будущем найти новые средства для борьбы с ожирением.

Напомним, 7 сентября диетологи назвали безопасные продукты для ночного перекуса. 

 

Никита Минин

Теги: наука учёные Диетологи

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Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Восемь человек погибли в ночном пожаре

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Comedy Club высмеял отношение чиновников и телевизионщиков к лесным пожарам в Сибири

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Названа самая высокооплачиваемая вакансия России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

«Золотые» пассажиры «Аэрофлота» лишены бизнес-зала в Новосибирске

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Строгий режим за искалеченную собаку дали в России

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Ребёнок в реанимации: новосибирец без прав сбил школьника на пешеходном переходе в Барнауле

вчера 22:21 Хроника 1 Коммент.

Прокуратура проверит мусорщика переехавшего собаку под Новосибирском

вчера 20:26 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на предстоящую неделю: грибные дожди

вчера 20:16 Общество 0 Коммент.

Минимальная видимость: Новосибирскую область накроет густой туман

вчера 19:42 Общество 0 Коммент.

Из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Скандальный цирк шапито даст представления в Новосибирске

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Прекрасную няню подключили к аппарату ИВЛ

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье

вчера 18:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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