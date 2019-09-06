Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

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Стало известно, почему люди набирают вес к старости; исследование продолжалось 13 лет.

Эксперты назвали причину, по которой некоторые люди в определённом возрасте склонны к полноте. Результаты исследования появились на сайте Каролинского института в Стокгольме.

Учёные задались вопросом, почему с возрастом люди набирают вес, даже если они занимаются спортом и не едят жирную пищу. Тестирования показали, что к увеличению массы тела приводит замедление липидного обмена.

Исследования длились на протяжении 13 лет, в них приняли участие 54 человека. У всех добровольцев с возрастом было замечено снижение скорости обмена липидов, что приводило к увеличению веса на 20 %. И это не могли исправить ни ведение здорового образа жизни, ни изнурительные диеты.

Учёные отмечают, что данное открытие поможет в будущем найти новые средства для борьбы с ожирением.

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