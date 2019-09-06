В Бердск вернулась весна: в городском парке вновь зацвела ранетка

Фото со страницы Светланы Сорокиной в социальной сети «ВКонтакте»

Уникальное природное явление наблюдают в эти дни жители Бердска; яблони набрали цвет.

Яблоневые деревья второй раз года зацвели в бердском парке, что может быть связано с резкими перепадами температур. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала жительница Бердска Светлана Сорокина.

На фото, которое девушка выложила в сеть, хорошо заметны бледно-розовые цветы. Они соседствуют с уже поспевшими плодами ранеток.

Согласно народным приметам, повторное цветение яблоневых деревьев обещает достаток, приток денежных средств и хороший урожай. Так что за жителей Бердска можно только порадоваться.

Напомним, 5 сентября Сиб.фм рассказывал, как за оперным театром в Новосибирске появился целый сквер из молодых дубов, сиреней, ив и других деревьев.