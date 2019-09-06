В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

Фото ГУ МВД по Красноярскому краю

В автобусе на момент ДТП находилось 23 человека; половина из них госпитализированы.

В аварии в Сухобузимском районе Красноярского края пострадали 11 человек, сообщает краевое управление МВД. По предварительным данным, в автобусе ехали работники птицефабрики в селе Миндерла. Водитель ПАЗа не смог справиться с управлением, двигаясь в черте села. Мужчине не удалось выровнять траекторию движения, и автобус съехал в кювет, где находился небольшой водоём.

В автобусе на момент происшествия находилось 23 сотрудника птицефабрики. По данным полиции, из них с травмами различной степени тяжести в больнице оказались 11 человек.

Как сообщает МВД, у водителя признаков алкогольного опьянения не обнаружили. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 16 сентября в Искитимском районе Новосибирской области в ДТП пострадали три человека.