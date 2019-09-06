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В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

Рубрика: проиcшествия

16.09.2019 13:33

Фото ГУ МВД по Красноярскому краю

В автобусе на момент ДТП находилось 23 человека; половина из них госпитализированы.

В аварии в Сухобузимском районе Красноярского края пострадали 11 человек, сообщает краевое управление МВД. По предварительным данным, в автобусе ехали работники птицефабрики в селе Миндерла. Водитель ПАЗа не смог справиться с управлением, двигаясь в черте села. Мужчине не удалось выровнять траекторию движения, и автобус съехал в кювет, где находился небольшой водоём.

В автобусе на момент происшествия находилось 23 сотрудника птицефабрики. По данным полиции, из них с травмами различной степени тяжести в больнице оказались 11 человек. 

Как сообщает МВД, у водителя признаков алкогольного опьянения не обнаружили. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются. 

Напомним, 16 сентября в Искитимском районе Новосибирской области в ДТП пострадали три человека. 

Эмиль Фукс

Теги: ДТП Красноярский край

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сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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