В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

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В ДТП пострадали 11 пассажиров автобусаРубрика: проиcшествия
16.09.2019 13:33
Фото ГУ МВД по Красноярскому краю
В автобусе на момент ДТП находилось 23 человека; половина из них госпитализированы.
В аварии в Сухобузимском районе Красноярского края пострадали 11 человек, сообщает краевое управление МВД. По предварительным данным, в автобусе ехали работники птицефабрики в селе Миндерла. Водитель ПАЗа не смог справиться с управлением, двигаясь в черте села. Мужчине не удалось выровнять траекторию движения, и автобус съехал в кювет, где находился небольшой водоём.
В автобусе на момент происшествия находилось 23 сотрудника птицефабрики. По данным полиции, из них с травмами различной степени тяжести в больнице оказались 11 человек.
Как сообщает МВД, у водителя признаков алкогольного опьянения не обнаружили. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 16 сентября в Искитимском районе Новосибирской области в ДТП пострадали три человека.
Эмиль Фукс
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