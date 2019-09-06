В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

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В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятииРубрика: проиcшествия
16.09.2019 18:37
Фото АСТ-54
Пожар на ГНЦ «Вектор» начался сегодня вечером; взрыв произошёл во время отделочных работ.
О пожаре в наукограде Кольцово сообщил Сиб.фм сотрудник «Вектора». Заместитель начальника по научной работе центра вирусологии и биотехнологии сообщила Сиб.фм, что взрыв произошёл во время отделочных работ. Подробную информацию, сообщил замначальника, подготавливают для публикации.
В пресс-центре правительства Новосибирской области прокомментировали состояние пострадавшего. «Пострадавший получил ожоги второй и третьей степени, он госпитализирован», – пишет правительство с официального аккаунта в социальной сети «Вконтакте».
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что взрыв произошёл на малярной станции во дворе. Подробности происшествия выясняются и будут известны в ближайшее время.
Эмиль Фукс
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