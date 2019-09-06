В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

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В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибниковРубрика: общество
16.09.2019 15:18
Фото ГУ МЧС
В сентябре 16 грибников потерялись в Новосибирской области; одного из них до сих пор не нашли.
Живыми за сентябрь найдены 15 грибников, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. Всего за первый месяц осени в лесах области пропали 16 человек, ушедших за грибами. В поисках пропавших за этот период участвовали в общей сложности 500 человек на автомобилях, квадроциклах, вездеходах, а также пешие отряды.
По статистике МЧС, чаще всего теряются в лесах мужчины пенсионного возраста. Пик заявок на поиски пришелся на конец прошлой недели – тогда поступило 10 сообщений о пропавших. За две недели осени спасатели разыскали потерявшихся грибников в Коченёвском, Черепановском, Колыванском и Новосибирском районах. Всех пропавших нашли живыми и здоровыми, а двое из них сумели выбраться из леса самостоятельно.
Поиски одного человека всё ещё продолжаются. Женщина 1936 года рождения ушла в лес за грибами три дня назад в Колыванском районе. С тех пор её местонахождение неизвестно. В лесном массиве сотрудники МЧС запустили беспилотник для поиска пропавшей.
Сотрудники МЧС рекомендуют всегда предупреждать родных о выходе в лес, одеваться ярко, иметь с собой часы, спички и компас.
Напомним, 13 сентября 80-летняя жительница Калининского района ушла из дома и не вернулась.
Эмиль Фукс
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