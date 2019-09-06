В мэрии Новосибирска прокомментировали последствия воскресного ливня

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Мэр Новосибирска рассказал об отключении света и остановке электротранспорта; доклад прозвучал на оперативном совещании у губернатора.

Анатолий Локоть сегодня на оперативном совещании у губернатора рассказал, как Новосибирск пережил воскресный ливень.

До четырёх часов потребовалось службам, чтобы восстановить электроснабжение в частном секторе в четырёх районах Новосибирска. Всего, по данным Анатолия Локтя, во время воскресного ливня в Новосибирске было зафиксировано 27 происшествий.

«Было остановлено восемь единиц электротранспорта – трамваев и троллейбусов, на 30 минут. Транспорт не мог проехать по затопленным улицам», – сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, 15 сентября в Новосибирске прошёл сильный дождь. Жители заполонили сеть фотографиями затопленных улиц.