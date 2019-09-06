Лента новостейПредложить новость
Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»
При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы
Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»Рубрика: проиcшествия
16.09.2019 18:03
С сайта hellonsk.ru
Около 17:00 16 сентября в Новосибирске загорелся центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»; об этом сообщили сотрудники предприятия.
Информации о возгорании в Центре вирусологии и биотехнологии появилась около 17:00. По информации местных жителей, прогремел взрыв. На месте работают пожарные расчёты и врачи скорой медицинской помощи. По неуточнённым данным, двух женщин увезли с ожогами в больницу.
Сотрудники предприятия сообщают, что из-за взрыва загорелась малярная станция во дворе. Дыма снаружи не видно.
Другие источники сообщают, что возгорание произошло на четвёртом этаже помещения.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о возгорании в данный момент уточняется.
Напомним, в конце марта в новосибирском «Векторе» разработали живую вакцину от гриппа.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»
При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы
Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Новости по теме
Популярное