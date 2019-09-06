В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

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Около 17:00 16 сентября в Новосибирске загорелся центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»; об этом сообщили сотрудники предприятия.

Информации о возгорании в Центре вирусологии и биотехнологии появилась около 17:00. По информации местных жителей, прогремел взрыв. На месте работают пожарные расчёты и врачи скорой медицинской помощи. По неуточнённым данным, двух женщин увезли с ожогами в больницу.

Сотрудники предприятия сообщают, что из-за взрыва загорелась малярная станция во дворе. Дыма снаружи не видно.

Другие источники сообщают, что возгорание произошло на четвёртом этаже помещения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о возгорании в данный момент уточняется.

Напомним, в конце марта в новосибирском «Векторе» разработали живую вакцину от гриппа.