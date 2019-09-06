В Новосибирске мужчина на Range Rover стащил с улицы тротуарную плитку

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Внимательные новосибирцы застали владельца Range Rover за непристойным занятием; мужчина среди бела дня отрывал на улице тротуарную плитку и укладывал её в багажник своего дорогого автомобиля.

Житель Новосибирска попал в кадр, когда отрывал и укладывал в багажник автомобиля Land Rover Range Rover тротуарную плитку на пересечении улиц Татарской и Писарева. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» .

«Мужчина решил, что уложенная на тротуаре плитка ему, видимо, нужнее и, как ни в чём ни бывало, он просто начал её складывать в свой внедорожник Land Rover Range Rover. Город себе ещё выложит, а по территории усадьбы, наверное, ходить по грязи не слишком удобно», – говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

В комментариях к сообщению подписчики удивляются поступку автовладельца. Большинство комментаторов сопроводили видео репликами в духе: «А что, так можно было?», «Наверное, очень бедный», «А я покупаю плитку, теперь знаю, как сэкономить».

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, как неизвестные похитили ёлку возле бердского роддома.