В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

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В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправленияРубрика: общество
16.09.2019 15:27
Фото с сайта Яндекс.Карты
Наталья Малиновская должна заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей; её обвиняли в злоупотреблении служебным положением.
Судья Центрального районного суда огласила приговор в отношении бывшего руководителя хозяйственного управления правительства Новосибирской области. Как ранее сообщал Сиб.фм, Наталью Малиновскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а её подчинённых Дениса Безбородова, Михаила Гавриленко, Виталия Михайлова, Александра Паличенко, Наталью Усольцеву – в пособничестве.
Как стало известно, обвиняемые полностью компенсировали ущерб, нанесённый правительству Новосибирской области. При этом изначально речь шла о сумме в 4,8 миллиона рублей, но к судебному заседанию она снизилась почти в 10 раз – до 557 тысяч рублей.
В результате судебного процесса уголовное дело было прекращено. Однако подсудимым назначено наказание в виде штрафа от 25 000 до 40 000 рублей.
Напомним, 25 февраля мэр Бердска выступил в суде по делу о коррупции.
Анатолий Якимов
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