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В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

Рубрика: общество

16.09.2019 15:27

Фото с сайта Яндекс.Карты

Наталья Малиновская должна заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей; её обвиняли в злоупотреблении служебным положением.

Судья Центрального районного суда огласила приговор в отношении бывшего руководителя хозяйственного управления правительства Новосибирской области. Как ранее сообщал Сиб.фм, Наталью Малиновскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а её подчинённых Дениса Безбородова, Михаила Гавриленко, Виталия Михайлова, Александра Паличенко, Наталью Усольцеву – в пособничестве.

Как стало известно, обвиняемые полностью компенсировали ущерб, нанесённый правительству Новосибирской области. При этом изначально речь шла о сумме в 4,8 миллиона рублей, но к судебному заседанию она снизилась почти в 10 раз – до 557 тысяч рублей.

В результате судебного процесса уголовное дело было прекращено. Однако подсудимым назначено наказание в виде штрафа от 25 000 до 40 000 рублей.

Напомним, 25 февраля мэр Бердска выступил в суде по делу о коррупции. 

 

Анатолий Якимов

Теги: суд коррупция Новосибирск

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

сегодня 13:18 Хроника 0 Коммент.

«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Алкоголь подорожает в России

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области начался отопительный сезон

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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