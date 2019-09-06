В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

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Наталья Малиновская должна заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей; её обвиняли в злоупотреблении служебным положением.

Судья Центрального районного суда огласила приговор в отношении бывшего руководителя хозяйственного управления правительства Новосибирской области. Как ранее сообщал Сиб.фм, Наталью Малиновскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а её подчинённых Дениса Безбородова, Михаила Гавриленко, Виталия Михайлова, Александра Паличенко, Наталью Усольцеву – в пособничестве.

Как стало известно, обвиняемые полностью компенсировали ущерб, нанесённый правительству Новосибирской области. При этом изначально речь шла о сумме в 4,8 миллиона рублей, но к судебному заседанию она снизилась почти в 10 раз – до 557 тысяч рублей.

В результате судебного процесса уголовное дело было прекращено. Однако подсудимым назначено наказание в виде штрафа от 25 000 до 40 000 рублей.

Напомним, 25 февраля мэр Бердска выступил в суде по делу о коррупции.