В Новосибирской области начался отопительный сезон

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В Новосибирской области начался отопительный сезонРубрика: общество
16.09.2019 11:45
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На оперативном совещании у губернатора Новосибирской области сообщили о старте отопительного сезона в регионе; пока к теплу подключено шесть районов.
В шести районах Новосибирской области начался отопительный сезон. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова.
Тепло в объекты соцкультбыта подали в Кыштовском, Коченёвском, Венгеровском, Маслянинском, Болотнинском и Северном районах.
В Новосибирске отопительный сезон пока стартовал лишь для двух объектов в Первомайском районе. По заявке учреждений тепло подали в родильный дом № 7 и школу № 143.
Напомним, 12 сентября после ночи заморозков новосибирцы попросили включить в квартирах отопление.
Татьяна Картавых
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