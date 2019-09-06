В Новосибирской области начался отопительный сезон

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На оперативном совещании у губернатора Новосибирской области сообщили о старте отопительного сезона в регионе; пока к теплу подключено шесть районов.

В шести районах Новосибирской области начался отопительный сезон. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова.

Тепло в объекты соцкультбыта подали в Кыштовском, Коченёвском, Венгеровском, Маслянинском, Болотнинском и Северном районах.

В Новосибирске отопительный сезон пока стартовал лишь для двух объектов в Первомайском районе. По заявке учреждений тепло подали в родильный дом № 7 и школу № 143.

Напомним, 12 сентября после ночи заморозков новосибирцы попросили включить в квартирах отопление.