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В Новосибирской области начался отопительный сезон

Рубрика: общество

16.09.2019 11:45

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На оперативном совещании у губернатора Новосибирской области сообщили о старте отопительного сезона в регионе; пока к теплу подключено шесть районов.

В шести районах Новосибирской области начался отопительный сезон. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова.

Тепло в объекты соцкультбыта подали в Кыштовском, Коченёвском, Венгеровском, Маслянинском, Болотнинском и Северном районах.

В Новосибирске отопительный сезон пока стартовал лишь для двух объектов в Первомайском районе. По заявке учреждений тепло подали в родильный дом № 7 и школу № 143.

Напомним, 12 сентября после ночи заморозков новосибирцы попросили включить в квартирах отопление.

 

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область отопительный сезон

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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