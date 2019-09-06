В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова

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В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения МитрофановаРубрика: проиcшествия
16.09.2019 15:48
фото с сайта pixabay.com
18-летний сын известного новосибирского общественника Евгения Митрофанова погиб в турецкой Анталье; молодой человек разбился после полёта над морем на парашюте.
Молодой новосибирец скончался на отдыхе в турецкой Анталье, где занимался парасейлингом. Трос, который удерживал привязанный к катеру парашют, оборвался из-за сильного порыва ветра, в результате туриста отбросило на берег. Об этом сообщается на официальной странице Генерального консульства России в Анталье в социальной сети Facebook.
В больнице молодому человеку провели несколько операций, но спасти его не удалось.
Как выяснилось, погибшим оказался сын известного новосибирского общественника Евгения Митрофанова. На его странице в социальной сети Facebook друзья и знакомые публикуют соболезнования в связи с трагедией.
Получить комментарий самого Митрофанова Сиб.фм не удалось – телефон общественника выключен.
Известно также, что вместе с молодым человеком на отдыхе находилась его мать. Во время катания на парашюте она также пострадала, но осталась жива.
Коллектив Сиб.фм выражает соболезнования.
Мария Машанова
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