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В Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова

Рубрика: проиcшествия

16.09.2019 15:48

фото с сайта pixabay.com

18-летний сын известного новосибирского общественника Евгения Митрофанова погиб в турецкой Анталье; молодой человек разбился после полёта над морем на парашюте. 

Молодой новосибирец скончался на отдыхе в турецкой Анталье, где занимался парасейлингом. Трос, который удерживал привязанный к катеру парашют, оборвался из-за сильного порыва ветра, в результате туриста отбросило на берег. Об этом сообщается на официальной странице Генерального консульства России в Анталье в социальной сети Facebook.

В больнице молодому человеку провели несколько операций, но спасти его не удалось. 

Как выяснилось, погибшим оказался сын известного новосибирского общественника Евгения Митрофанова. На его странице в социальной сети Facebook друзья и знакомые публикуют соболезнования в связи с трагедией.

Получить комментарий самого Митрофанова Сиб.фм не удалось – телефон общественника выключен.

Известно также, что вместе с молодым человеком на отдыхе находилась его мать. Во время катания на парашюте она также пострадала, но осталась жива. 

Коллектив Сиб.фм выражает соболезнования. 

Мария Машанова

Теги: туристы Митрофанов Евгений погиб человек парашют

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сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Мальчик попал под колёса автомобиля в Новосибирске

сегодня 13:18 Хроника 0 Коммент.

«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Алкоголь подорожает в России

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Прокурор Лесосибирска погиб во время ночного пожара в красноярской хрущёвке

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области начался отопительный сезон

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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