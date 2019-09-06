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Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

17.09.2019 08:18

Скриншот из видео

Мангусты решили полакомиться кабачком; новосибирцы удивляются, что в их рацион входят не только змеи и червяки.

Мангусты едят кабачок в Новосибирском зоопарке. Видеозапись приёма пищи опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.

На ролике можно увидеть, как маленький мангуст выедает сердцевину кабачка, лапками выбирая самые вкусные кусочки. За один приём пищи животное осилило целый овощ, оставив только кожуру и другие несъедобные части. После обеда мангуст отправился играть в еловые веточки, чтобы быстрее переварить пищу.

Подписчики Анны удивились, что мангуст ест овощи. Чаще всего эти животные предстают как плотоядные. Людям было непривычно увидеть их новый рацион. Однако, по данным специалистов Новосибирского зоопарка, указанным на сайте учреждения, эти животные питаются также плодами овощей и ягодами.

Анна Новикова, зная рацион мангустов, также подтверждает данную информацию.

«Им всё дают. Они всё любят», – пишет владелица канала в комментариях.

Напомним, в сентябре 2019 года котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоопарке.

Дарья Мелехова

Теги: Новосибирский зоопарк животные питание

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сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»

сегодня 09:43 Наука 0 Коммент.

Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

ДТП в Новосибирске парализовало движение на улице Большевистской

сегодня 08:47 Хроника 0 Коммент.

16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии

сегодня 08:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Самых недобросовестных производителей печенья назвали эксперты

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Шестилетняя девочка застряла в канализации в Омске

сегодня 07:26 Хроника 0 Коммент.

Два омича пострадали при обстреле на остановке в Москве

сегодня 07:06 Хроника 0 Коммент.

Топ-5 мест Новосибирска для посещения в последние тёплые дни

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

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Пожар на «Векторе» в Кольцове ликвидирован

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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