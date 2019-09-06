Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке

Скриншот из видео

Мангусты решили полакомиться кабачком; новосибирцы удивляются, что в их рацион входят не только змеи и червяки.

Мангусты едят кабачок в Новосибирском зоопарке. Видеозапись приёма пищи опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.

На ролике можно увидеть, как маленький мангуст выедает сердцевину кабачка, лапками выбирая самые вкусные кусочки. За один приём пищи животное осилило целый овощ, оставив только кожуру и другие несъедобные части. После обеда мангуст отправился играть в еловые веточки, чтобы быстрее переварить пищу.

Подписчики Анны удивились, что мангуст ест овощи. Чаще всего эти животные предстают как плотоядные. Людям было непривычно увидеть их новый рацион. Однако, по данным специалистов Новосибирского зоопарка, указанным на сайте учреждения, эти животные питаются также плодами овощей и ягодами.

Анна Новикова, зная рацион мангустов, также подтверждает данную информацию.

«Им всё дают. Они всё любят», – пишет владелица канала в комментариях.

Напомним, в сентябре 2019 года котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоопарке.