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Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

Рубрика: общество

16.09.2019 10:57

фото и видео пресс-службы Новосибирской митрополии

В Новосибирск привезли останки чудотворца; по этому случаю был совершён праздничный молебен.

Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии. Верующие из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей приехали в наш город ради такого события. 

«По окончании Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе состоялась встреча святыни и совершён молебен с акафистом святителю Спиридону. Богослужение возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении архиереев и духовенства Новосибирской митрополии», – говорится в сообщении Новосибирской митрополии. 

Святыня будет находиться в Вознесенском соборе до 25 сентября. Помолиться рядом с ковчегом можно будет в любой день с 7:00 до 21:00.

Напомним, в конце августа стало известно, что священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой.

 

Никита Минин

Теги: церковь религия

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сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Из-за тумана нарушилась работа аэропорта в Сибири

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

Расходы новосибирцев на услуги ЖКХ оказались минимальными

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Троих человек госпитализировали после ДТП в Новосибирской области

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Учёные выяснили, почему люди толстеют с возрастом

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании

сегодня 09:44 Хроника 0 Коммент.

Восемь человек погибли в ночном пожаре

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Comedy Club высмеял отношение чиновников и телевизионщиков к лесным пожарам в Сибири

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Названа самая высокооплачиваемая вакансия России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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