Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

фото и видео пресс-службы Новосибирской митрополии

В Новосибирск привезли останки чудотворца; по этому случаю был совершён праздничный молебен.

Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии. Верующие из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей приехали в наш город ради такого события.

«По окончании Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе состоялась встреча святыни и совершён молебен с акафистом святителю Спиридону. Богослужение возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении архиереев и духовенства Новосибирской митрополии», – говорится в сообщении Новосибирской митрополии.

Святыня будет находиться в Вознесенском соборе до 25 сентября. Помолиться рядом с ковчегом можно будет в любой день с 7:00 до 21:00.

Напомним, в конце августа стало известно, что священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой.