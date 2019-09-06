Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

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Видео: огромная очередь выстроилась к частице мощей святителя Спиридона в НовосибирскеРубрика: общество
16.09.2019 10:57
фото и видео пресс-службы Новосибирской митрополии
В Новосибирск привезли останки чудотворца; по этому случаю был совершён праздничный молебен.
Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии. Верующие из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей приехали в наш город ради такого события.
«По окончании Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе состоялась встреча святыни и совершён молебен с акафистом святителю Спиридону. Богослужение возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении архиереев и духовенства Новосибирской митрополии», – говорится в сообщении Новосибирской митрополии.
Святыня будет находиться в Вознесенском соборе до 25 сентября. Помолиться рядом с ковчегом можно будет в любой день с 7:00 до 21:00.
Напомним, в конце августа стало известно, что священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой.
Никита Минин
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