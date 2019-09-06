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Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»Рубрика: общество
16.09.2019 18:15
видео группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Во время исполнения песни Кирилл Туриченко снял футболку и кинул её в толпу; фанатки устроили бойню.
В Новосибирске во время концерта группы «Иванушки International» фанатки подрались из-за футболки, которую певец Кирилл Туриченко снял с себя и бросил в толпу. Видео появилось в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Во время бесплатного концерта в Центральном парке он кинул ее в толпу преданных поклонниц. Разгорячённые фанатки устроили настоящую бойню. А вы говорите, фууу... непопулярная группа», — пишет автор поста.
Пользователей сети рассмешило поведение фанаток. Некоторые комментаторы оказались готовы отдать девушкам что-то из своей одежды, лишь бы они не вели себя как «животные».
«Первым делом подумала о том, что это фанатки-охотницы за потом самца».
«Кто такой Кирилл Туриченко? И кому нужен его секондхэнд потный ?»
Напомним, в конце июля появилось видео, на котором Metallica поёт «Группу крови» Цоя на концерте в Москве.
Никита Минин
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Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»
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