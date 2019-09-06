Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

видео группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Во время исполнения песни Кирилл Туриченко снял футболку и кинул её в толпу; фанатки устроили бойню.

В Новосибирске во время концерта группы «Иванушки International» фанатки подрались из-за футболки, которую певец Кирилл Туриченко снял с себя и бросил в толпу. Видео появилось в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Во время бесплатного концерта в Центральном парке он кинул ее в толпу преданных поклонниц. Разгорячённые фанатки устроили настоящую бойню. А вы говорите, фууу... непопулярная группа», — пишет автор поста.

Пользователей сети рассмешило поведение фанаток. Некоторые комментаторы оказались готовы отдать девушкам что-то из своей одежды, лишь бы они не вели себя как «животные».

«Первым делом подумала о том, что это фанатки-охотницы за потом самца».

«Кто такой Кирилл Туриченко? И кому нужен его секондхэнд потный ?»

Напомним, в конце июля появилось видео, на котором Metallica поёт «Группу крови» Цоя на концерте в Москве.