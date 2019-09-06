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Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

Рубрика: общество

16.09.2019 18:15

видео группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Во время исполнения песни Кирилл Туриченко снял футболку и кинул её в толпу; фанатки устроили бойню.

В Новосибирске во время концерта группы «Иванушки International» фанатки подрались из-за футболки, которую певец Кирилл Туриченко снял с себя и бросил в толпу. Видео появилось в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». 

«Во время бесплатного концерта в Центральном парке он кинул ее в толпу преданных поклонниц. Разгорячённые фанатки устроили настоящую бойню. А вы говорите, фууу... непопулярная группа», — пишет автор поста.

Пользователей сети рассмешило поведение фанаток. Некоторые комментаторы оказались готовы отдать девушкам что-то из своей одежды, лишь бы они не вели себя как «животные».

«Первым делом подумала о том, что это фанатки-охотницы за потом самца».

«Кто такой Кирилл Туриченко? И кому нужен его секондхэнд потный ?»

Напомним, в конце июля появилось видео, на котором Metallica поёт «Группу крови» Цоя на концерте в Москве.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область музыка концерт

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Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Мужчина взорвал подъезд из-за неприятного запаха

сегодня 17:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

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В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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