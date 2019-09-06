Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

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Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метроРубрика: общество
16.09.2019 14:14
скриншот и видео из группы «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте»
Мужчина заходит в вагон поезда с большой колонкой и начинает танцевать; в будущем он надеется собрать Олимпийский.
В Новосибирске местный житель заставил краснеть пассажиров метро. Мужчина в жёлтой кофте зашёл в вагон поезда с большой колонкой, включил музыку и устроил настоящее шоу: он энергично станцевал и зачитал рэп, сбившись пару раз из-за нехватки воздуха в лёгких. Видео с выступлением появилось в группе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сейчас я веселю вагон, а потом заведу Олимпийский стадион», – говорит исполнитель, у которого «миллионы фанатов в Москве и Новосибирске». Примечательно, что за просмотр такого шоу он предлагал новосибирцам заплатить от 50 до 100 рублей.
Пользователи сети не оценили энтузиазм танцующего рэпера и негативно оценили данный концерт:
«Танцует он, а стыдно мне».
«Столько лет... а он все танцует».
Напомним, 9 сентября девушка с голубыми волосами поразила пассажиров метро в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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