Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

скриншот и видео из группы «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте»

Мужчина заходит в вагон поезда с большой колонкой и начинает танцевать; в будущем он надеется собрать Олимпийский.

В Новосибирске местный житель заставил краснеть пассажиров метро. Мужчина в жёлтой кофте зашёл в вагон поезда с большой колонкой, включил музыку и устроил настоящее шоу: он энергично станцевал и зачитал рэп, сбившись пару раз из-за нехватки воздуха в лёгких. Видео с выступлением появилось в группе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас я веселю вагон, а потом заведу Олимпийский стадион», – говорит исполнитель, у которого «миллионы фанатов в Москве и Новосибирске». Примечательно, что за просмотр такого шоу он предлагал новосибирцам заплатить от 50 до 100 рублей.

Пользователи сети не оценили энтузиазм танцующего рэпера и негативно оценили данный концерт:

«Танцует он, а стыдно мне».

«Столько лет... а он все танцует».

Напомним, 9 сентября девушка с голубыми волосами поразила пассажиров метро в Новосибирске.