Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

Скриншот и видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На ледовом стадионе «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска во время матча любительской хоккейной лиги произошла драка; конфликт начался ещё на площадке между двумя игроками соперничающих команд «Драйв-2» и «Кристалл ОбьГЭС-2».

Во время игры между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка. Об этом сообщается на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, драка началась ещё на площадке. Игрок «Драйва» ударил клюшкой по рукам соперника из «Кристалла». В результате между ними завязалась потасовка. Один из драчунов обозвал другого. Судьи удалили обоих до конца игры. И если представитель «Кристалла» ушёл в раздевалку, то его сопернику задали вопрос, почему он обозвал соперника. Вопрос задал официальный представитель «Кристалла». Однако вместо ответа игрок «Драйва» кинулся в новую драку. Эти моменты и запечатлели на видеокадрах.

Напомним, 7 июня драка между пассажиром и водителем маршрутки попала на видео.