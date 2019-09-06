Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

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Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщикомРубрика: проиcшествия
16.09.2019 14:05
Скриншот и видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На ледовом стадионе «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска во время матча любительской хоккейной лиги произошла драка; конфликт начался ещё на площадке между двумя игроками соперничающих команд «Драйв-2» и «Кристалл ОбьГЭС-2».
Во время игры между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка. Об этом сообщается на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, драка началась ещё на площадке. Игрок «Драйва» ударил клюшкой по рукам соперника из «Кристалла». В результате между ними завязалась потасовка. Один из драчунов обозвал другого. Судьи удалили обоих до конца игры. И если представитель «Кристалла» ушёл в раздевалку, то его сопернику задали вопрос, почему он обозвал соперника. Вопрос задал официальный представитель «Кристалла». Однако вместо ответа игрок «Драйва» кинулся в новую драку. Эти моменты и запечатлели на видеокадрах.
Напомним, 7 июня драка между пассажиром и водителем маршрутки попала на видео.
Анатолий Якимов
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«Мистика, да и только»: домашний кот дождался ухода хозяев и заперся в пустой квартире
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