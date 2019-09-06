Восемь человек погибли в ночном пожаре

Фото пресс-службы МЧС по Красноярском краю

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ночного пожара в Красноярске; в МЧС назвали предварительную причину трагедии.

Ночной пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Красноярске унёс жизни восьми человек, четверо из них – дети. Как сообщается на сайте регионального МЧС, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Прибывшие на место сотрудники увидели пламя из окна квартиры на третьем этаже. В 3:36 по местному времени пожар был ликвидирован, однако спасти жильцов не удалось.

Работавшие на месте трагедии специалисты отметили, что проводка в квартире была старой и, вероятнее всего, не выдержала нагрузки от нескольких одновременно включённых электроприборов.

К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

Напомним, 15 сентября Сиб.фм рассказывал о произошедшем в жилом доме в Красноярске хлопке.