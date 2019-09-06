Восемь человек погибли в ночном пожаре

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Восемь человек погибли в ночном пожареРубрика: проиcшествия
16.09.2019 09:35
Фото пресс-службы МЧС по Красноярском краю
Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ночного пожара в Красноярске; в МЧС назвали предварительную причину трагедии.
Ночной пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Красноярске унёс жизни восьми человек, четверо из них – дети. Как сообщается на сайте регионального МЧС, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки.
В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Прибывшие на место сотрудники увидели пламя из окна квартиры на третьем этаже. В 3:36 по местному времени пожар был ликвидирован, однако спасти жильцов не удалось.
Работавшие на месте трагедии специалисты отметили, что проводка в квартире была старой и, вероятнее всего, не выдержала нагрузки от нескольких одновременно включённых электроприборов.
К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.
Напомним, 15 сентября Сиб.фм рассказывал о произошедшем в жилом доме в Красноярске хлопке.
Мария Машанова
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