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Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

Рубрика: общество, наука

16.09.2019 17:45

фото с сайта pixabay.com

Медик из США объяснил, какую угрозу несут томаты; в них содержатся белки, которые вызывают облысение.

Известный американский кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что помидоры могут нанести вред здоровью человека. Информация об этом появилась на сайте «Вечерняя Москва».

В своей книге «Парадокс растений» врач подтверждает, что в плодах содержится много витаминов и минералов, необходимых для профилактики рака. Однако Стивен отмечает, что в томатах содержатся лектины – белки, которые растения используют как защиту от вредителей.

Лектины несут серьёзную опасность для человека, так как они, попадая в организм, вызывают воспалительные процессы и различные заболевания. Поэтому Стивен Гандрих советует убрать этот продукт из своего рациона.

Уничтожая здоровые клетки, помидоры становятся причиной появления сыпи и хронической усталости. В некоторых случаях употребление большого количества томатов может привести к преждевременному облысению.

Напомним, 14 сентября стало известно, сколько нужно съедать лука для защиты от рака.

 

Никита Минин

Теги: медицина учёные врач Диетологи

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Предложить новость

В ГНЦ "Вектор" рассказали подробности о взрыве на предприятии

сегодня 18:37 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибирячки дерутся из-за футболки солиста «Иванушек International»

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске горит Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

сегодня 18:03 Хроника 0 Коммент.

Как «трамвай имени Сергея Жукова» появился в Новосибирске

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

При переезде в другой регион новосибирским ветеранам труда сохранят право на льготы

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Анатолию Локтю вручили временное удостоверение мэра Новосибирска

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Мужчина взорвал подъезд из-за неприятного запаха

сегодня 17:16 Хроника 0 Коммент.

Отлов бездомных животных будут снимать на видео

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил увеличить суммы на развитие торговли в отдалённых сёлах

сегодня 16:39 Политика 0 Коммент.

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

сегодня 15:57 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении экс-директора хозуправления

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

В лесах Новосибирска разыскали 15 пропавших грибников

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Лже-сотрудники логистической фирмы распродали грузы отправителей на 12 миллионов рублей

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Во время матча в Новосибирске хоккеист подрался с болельщиком

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали самыми дорогими провожатыми для детей в школу

сегодня 13:45 Экономика 0 Коммент.

В ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

сегодня 13:33 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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