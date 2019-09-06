Врач-кардиолог рассказал об опасности помидоров

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Медик из США объяснил, какую угрозу несут томаты; в них содержатся белки, которые вызывают облысение.

Известный американский кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что помидоры могут нанести вред здоровью человека. Информация об этом появилась на сайте «Вечерняя Москва».

В своей книге «Парадокс растений» врач подтверждает, что в плодах содержится много витаминов и минералов, необходимых для профилактики рака. Однако Стивен отмечает, что в томатах содержатся лектины – белки, которые растения используют как защиту от вредителей.

Лектины несут серьёзную опасность для человека, так как они, попадая в организм, вызывают воспалительные процессы и различные заболевания. Поэтому Стивен Гандрих советует убрать этот продукт из своего рациона.

Уничтожая здоровые клетки, помидоры становятся причиной появления сыпи и хронической усталости. В некоторых случаях употребление большого количества томатов может привести к преждевременному облысению.

Напомним, 14 сентября стало известно, сколько нужно съедать лука для защиты от рака.