Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском

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Мужчина пришёл к неврологу после капельниц и попросил продлить больничный в связи с плохим самочувствием; медик нахамила пациенту и отказала в просьбе.

Мужчине нахамили и отказали в продлении больничного в Поликлинике № 2 на улице Боровой, 109 в Бердске. Отзыв о работе медицинского персонала пациент оставил на сайте flamp.ru.

По словам возмущённого бердчанина, в восемь лет он пережил черепно-мозговую травму, но оправился и продолжил вести обычный образ жизни. Когда мужчина, будучи уже взрослым, начал работать по 15-18 часов, травма напомнила о себе: у него начались головокружения, тошнота, кратковременная потеря ориентации, торможение речи, прерывание дыхания, а в дальнейшем к этому прибавились панические атаки.

Бердчанин незамедлительно отправился в больницу, где фельдшер назначил ему сосудорасширяющие капельницы и уколы. После прохождения курса лечения мужчина направился к неврологу и, чувствуя себя не до конца оправившимся, попросил врача продлить больничный, на что получил отказ в грубой форме.

«Врач в разговоре грубила и хамила, обращалась только на "ты". Не проводя никаких исследований, женщина сразу начала готовить выписку. Я спросил, можно ли мне хотя бы немного реабилитироваться перед работой, а она сказала: "Нам не разрешают продлевать больничный, ты здоров". На вопрос, почему она так грубо разговаривает, врач ответила: "Я врач высшей категории, а ты кто?". Искренне жаль, что сейчас в большинстве случаев отношение медицинского персонала стало просто ужасным», – пишет автор отзыва.

Сиб.фм отправил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области и следит за ситуацией.

Напомним, 31 июля 2019 года новосибирские врачи отказали в приёме мужчине с болями в животе.