Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

Фото с сайта Западно-сибирского следственного управления на транспорте СКР

Барнаульские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность»; на станции Озерки Алтайского края произошло столкновение грузового поезда и автомотрисы.

Трое сотрудников ОАО «Российские железные дороги» пострадали во время проведения работ. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Как стало известно, в субботу, 14 сентября, около 18:15 на станции Озерки грузовой состав столкнулся с автомотрисой. На площадке вышки автомотрисы в этот момент находилось три электромонтёра. В результате столкновения железнодорожники получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу рабочего посёлка Тальменка. Один из пострадавших от полученных травм скончался в лечебном учреждении. Двое других перевезены в одну из медицинских клиник Барнаула.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что обстоятельства происшествия будут установлены в рамках внутренней проверки.

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