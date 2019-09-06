Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в Сибири

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Железнодорожник погиб при выполнении высотных работ в СибириРубрика: проиcшествия
16.09.2019 11:23
Фото с сайта Западно-сибирского следственного управления на транспорте СКР
Барнаульские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность»; на станции Озерки Алтайского края произошло столкновение грузового поезда и автомотрисы.
Трое сотрудников ОАО «Российские железные дороги» пострадали во время проведения работ. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Как стало известно, в субботу, 14 сентября, около 18:15 на станции Озерки грузовой состав столкнулся с автомотрисой. На площадке вышки автомотрисы в этот момент находилось три электромонтёра. В результате столкновения железнодорожники получили различные травмы. Все они были доставлены в больницу рабочего посёлка Тальменка. Один из пострадавших от полученных травм скончался в лечебном учреждении. Двое других перевезены в одну из медицинских клиник Барнаула.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что обстоятельства происшествия будут установлены в рамках внутренней проверки.
Напомним, 23 июля в Новосибирске в троллейбусном депо погибла женщина.
Анатолий Якимов
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