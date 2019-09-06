16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии

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16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварииРубрика: проиcшествия
17.09.2019 08:26
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В Октябрьском районе Новосибирска вечером, 16 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями; за рулём одного из них находился 16-летний подросток.
На перекрёстке улиц Никитина и Пролетарской столкнулись два автомобиля: Volkswagen Touareg и Honda. Об этом сообщается на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Внедорожник врезался в фонарный столб, а «Хонда» – в уличное ограждение.
Очевидцы сообщили, что за рулём немецкого внедорожника находился 16-летний юноша. Он ехал по встречной полосе в сторону Гусинобродского шоссе, проигнорировав на перекрёстке запрещающий сигнал светофора.
«Сразу же после ДТП к месту аварии собралась толпа более чем из 20 цыган. Они окружили внедорожник и никого к нему не подпускали. Одна из женщин кричала на сотрудника ГИБДД, что за рулём был её сын, которому всего 16 лет», – написал под постом очевидец Рустам Мирзамдамов.
Он также добавил, что через несколько минут юноша и несколько цыган исчезли с места ДТП.
В результате ДТП пострадала девушка – водитель автомобиля «Хонда». Она была госпитализирована в одну из новосибирских больниц.
Напомним, 16 сентября после ДТП под Новосибирском госпитализировали троих человек.
Анатолий Якимов
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