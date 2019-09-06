Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

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Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходомРубрика: проиcшествия
17.09.2019 14:54
Фото с сайта www.prav-net.ru, пресс-службы УМВД по Новосибирской области
Водитель в Новосибирске стал жертвой группы автоподставщиков; на него «повесили» сбитого пешехода и требовали 2 миллиона рублей за повреждённые часы.
Группу мошенников из Томской области, вымогавших деньги с жителя Новосибирска, задержали сотрудники управления угрозыска региональной полиции. Мужчины подозреваются в том, что они устроили автоподставу на улице Семьи Шамшиных, инициировав ДТП. Об этом сообщается на сайте новосибирского УМВД.
В полиции уточнили, что один из злоумышленников выдал себя за якобы пострадавшего в аварии. Вместе со вторым мужчиной они догнали водителя дорогостоящего авто и потребовали у него 2 миллиона рублей в качестве компенсации за повреждённые из-за аварии часы.
«Стоимость ремонта часов псевдопешеход подтвердил звонком по телефону якобы в сервисный центр», – уточнили в пресс-службе полиции.
Водитель внедорожника не сразу догадался, что стал жертвой мошенников. Он успел передать автоподставщикам 100 тысяч рублей, пообещав отдать остальную сумму позже. Но вместо этого обратился в полицию.
Жителей Томской области 35 и 39 лет новосибирские правоохранители задержали в тот же день на улице Дачной. При этом один из мужчин пытался оказать сопротивление, использовав газовый баллончик.
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Напомним, 17 сентября Сиб.фм писал, что 16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии.
Мария Машанова
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