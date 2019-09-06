Бердская красавица выиграла миллион рублей

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Бердская красавица выиграла миллион рублейРубрика: общество, woman
17.09.2019 17:04
фото с личной страницы Дианы Стахеевой в соцсети «ВКонтакте»
Бердчанка приняла участие во всероссийском конкурсе красоты; главный приз – миллион рублей на развитие своего бизнеса.
Жительница Бердска Диана Стахеева получила звание «Королева Altai Palace 2019». Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В конкурсе красоты приняли участие красавицы со всей России. Отличительная черта мероприятия – помимо дефиле и творческого номера конкурсанткам нужно было представить бизнес-проект и сразиться в бизнес-баттле. Из 50 заявок в финал вышли только 16.
Диана, которая до этого уже участвовала во множестве подобных мероприятий, не оставила никаких шансов своим конкуренткам и получила главный приз конкурса – 1 миллион рублей на реализацию своего проекта.
Примечательно, что девушка вместе со своим мужем развивает на Алтае спорт для детей. Молодая семья уже открыла свой спортивный лагерь, в котором благодаря победе Дианы в конкурсе красоты уже скоро появится бассейн для юных спортсменов.
Напомним, 12 сентября стало известно, что сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция».
Никита Минин
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